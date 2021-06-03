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Çaylar başkandan!

Pandemi koşullarında bile gece gündüz aralıksız çalışan Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibini sabahın ilk ışıklarıyla ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, çay servisini kimseye bırakmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2021 Perşembe 09:37
Çaylar başkandan!
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Maltepe’de gün yine Başkan Ali Kılıç’la başladı. Saat 04.00’ten itibaren Maltepe sokaklarında vatandaşa “günaydın” diyen Başkan Kılıç’ın bir sonraki durağı ise Girne Mahallesi’ndeki Yol Yapım Amirliği oldu. Gece mesaisinden dönen işçiler, yorgunluk çayını almak için ocağa yöneldiklerinde tatlı bir sürpriz ile karşılaştılar. Başkan Ali Kılıç, “Gece demediniz, gündüz demediniz, pandemi demediniz çalıştınız. Şimdi siz dinleneceksiniz, ben size çay servisi yapacağım.” dedi. Başkan Kılıç, tepsiye koyduğu çayları tek tek masaları gezerek yol yapım çalışanlarına ikram etti. Bir çayı da kendine alan başkan, işçilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

 

Fen İşleri Müdürlüğü özellikle pandemi sürecinde aralıksız hizmet vermeye devam etti. Bu süreçte Zümrütevler, Büyükbakkalköy, Gülsuyu, Feyzullah mahallelerindeki caddeler başta olmak üzere 1 milyon 154 bin 800 kilogram asfalt döküldü, 4 bin 397 metrekare kaldırım taşı döşendi ve sokak lambaları onarıldı.

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