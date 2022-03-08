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Binlerce kadın “sevgi sofrası”nda buluştu

Maltepe Belediyesi, ilçenin 18 mahallesinde binlerce kadını “sevgi sofrası”nda buluşturdu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar felekten bir gün çalarken Belediye Başkanı Ali Kılıç da onları yalnız bırakmadı. Tek tek masaları dolaşarak kadınları dinleyen Kılıç, kadınlar gününü kutlarken kız çocuklarının okutulmasına vurgu yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 09:09
Binlerce kadın “sevgi sofrası”nda buluştu
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altepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8 Mart dolayısıyla ilçedeki kadınları düzenlediği bir yemekte buluşturdu. Belediyeye bağlı Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekte kadınlar, Maltepe’nin “sevgi sofraları”nda bir araya geldi. Komedyen ve “stand-up”çu Yusuf Öztürk’ün kadın-erkek ilişkileri üzerine soruları, anlattıkları fıkralar ve okuduğu şiirlerle büyük bir eğlenceye dönüşen yemekte kadınlar yer yer dans etti ve çeşitli oyunlar oynadı.

“BİR ANNE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR”

Büyük ilgi gören etkinlikte konuşan Başkan Kılıç, kız çocuklarının okutulmasının önemine vurgu yaparak, “Kadının özgürleşmesi için öncelikle kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Bunun için de eğitim şart. Kız çocuklarınızı okutunuz. Emperyalist güçler ülkemizi işgal ettiğinde, nasıl ki bir ananın, Zübeyde Ana’nın doğurduğu sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk kaderimizi, bu ülkenin insanlarının kaderini değiştirmişse sizler de bu ülkeye böylesi çocuklar yetiştirebilirsiniz. Unutmayın ki bir anne dünyayı değiştirebilir” dedi.

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