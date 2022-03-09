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Binlerce kadın sevgi sofrasında buluştu

Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Maltepeli binlerce kadına yemek verdi. Maltepe Belediyesi'ne ait Seyir Tepesi Sosyal Tesisleri ve Sevgi Kafe’de iki gün süren organizasyonda yaklaşık 6 bin 500 sevgi sofrasına katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 09:03
Binlerce kadın sevgi sofrasında buluştu
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 7 Mart’ta Zümrütevler’deki Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde, 8 Mart’ta ise Küçükyalı Sevgi Kafe’de kadınlar onuruna yemek programı düzenledi. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık 6 bin 500 kadının katıldığı yemek renkli anlara da sahne oldu. Komedyen ve “stand-up”çu Yusuf Öztürk’ün kadın-erkek ilişkileri üzerine soruları, anlattıkları fıkralar ve okuduğu şiirlerle büyük bir eğlenceye dönüşen yemekte kadınlar yer yer dans etti ve çeşitli oyunlar oynadı.

“HEPİNİZ BİRER ZÜBEYDE ANASINIZ”

Etkinliklere katılarak kadınlarla tek tek ilgilenen ve masaları dolaşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “kız çocuklarının okutulmasının önemine vurgu yaparak, “Kadının özgürleşmesi için öncelikle kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Bunun için de eğitim şart. Kız çocuklarınızı okutunuz. Emperyalist güçler ülkemizi işgal ettiğinde, nasıl ki bir ananın, Zübeyde Ana’nın doğurduğu sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk kaderimizi, bu ülkenin insanlarının kaderini değiştirmiş ise sizler de bu ülkeye böylesi çocuklar yetiştirebilirsiniz. Unutmayın ki bir anne dünyayı değiştirebilir” dedi.

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