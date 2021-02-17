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Başkan Kılıç’tan Maltepeli kadınlara “Temel Mağazacılık” Sertifikası

Maltepe Belediyesi ve Boyner Grup Akademi işbirliğiyle hazırladığı “Temel Mağazacılık Eğitim Programı”na katılan 20 kadın sertifikalarını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan aldı. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve pandemi dolayısıyla online olarak verilen eğitimlerde, 18 - 45 yaş arası Maltepe’de ikamet eden kadınların iş hayatına katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
Başkan Kılıç’tan Maltepeli kadınlara “Temel Mağazacılık” Sertifikası
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Boyner Grup Akademi ile ortaklaşa, ilçede oturan 18 - 45 yaş arası kadınlara yönelik “Temel Mağazacılık Eğitim Programı” hazırladı. Bu kapsamda bu sene ilki gerçekleştirilen ve Türkiye'de kadın çalışan oranını arttırılmasını hedefleyen programda, her biri alanında uzman yöneticiler ve Boyner Grup Akademi eğitmenleri tarafından hazırlanan şu konulara yer verildi: “Dünyada ve Türkiye'de Perakende Sektörü”, “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ve Servis Standartları”, “Görsel Düzenleme”, “Omni Channel & E- Ticaret”. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, pandemi dolayısıyla online platformdan 3 ay boyunca verilen eğitimlere katılan 20 kadına sertifikalarını teslim etti.

“KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLİYORUZ”

Eğitim programını tamamlayan kadınları belediyede ağırlayan Başkan Kılıç, “Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak kurum olarak kadınların istihdamını, iş gücüne katılmasını, kendi iş yerlerini açmalarını, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle Online olarak gerçekleştirdiğimiz bu programla pandemi dönemini eğitim açısından bir fırsata çevirmek istedik. Hepinize iş hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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