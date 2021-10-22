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Başkan Kılıç Maltepe’nin muhtarları ile buluştu

Muhtarlar Günü vesilesiyle 18 mahalle muhtarı ile akşam yemeğinde bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, muhtarları kale komutanlarına benzetti. Kılıç tek tek muhtarlara çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ekim 2021 Cuma 16:37
Başkan Kılıç Maltepe’nin muhtarları ile buluştu
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarı
bir araya geldi. Muhtarlar Günü nedeniyle bir balıkçıda düzenlenen akşam
yemeğinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, muhtarları kale komutanlarına
benzetti. Başkan Kılıç, &quot;Halkın taleplerini bize ulaştırma ve herkese eşit hizmet
noktasında en önemli yardımcılarımız olan mahalle muhtarlarımız ve yönetim
kadromuzla birlikte Maltepe’mizi konuştuk, bilgi alışverişinde bulunduk&quot; dedi.
Başkan Kılıç, diğer yöneticilerle birlikte muhtarları tek tek tebrik ederek,
muhtarlar gününü kutladı. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kılıç’a diğer
birimlerin müdürleri ve başkan yardımcıları da eşlik etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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