Başkan Kılıç Maltepe’nin muhtarları ile buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile ilçede görev yapan 18 mahalle muhtarı

bir araya geldi. Muhtarlar Günü nedeniyle bir balıkçıda düzenlenen akşam

yemeğinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, muhtarları kale komutanlarına

benzetti. Başkan Kılıç, "Halkın taleplerini bize ulaştırma ve herkese eşit hizmet

noktasında en önemli yardımcılarımız olan mahalle muhtarlarımız ve yönetim

kadromuzla birlikte Maltepe’mizi konuştuk, bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Başkan Kılıç, diğer yöneticilerle birlikte muhtarları tek tek tebrik ederek,

muhtarlar gününü kutladı. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kılıç’a diğer

birimlerin müdürleri ve başkan yardımcıları da eşlik etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)