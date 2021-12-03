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Asırlık çınarlar kahvaltıda buluştu

Maltepe'de yaşayan 50 yaş üstü vatandaşlar ilçenin en güzel mekanlarından biri olan Seyir Terası'nda bir araya geldi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da vatandaşlarla sohbet edip istek ve önerilerini dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 14:12
Asırlık çınarlar kahvaltıda buluştu
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 50 yaş üstü Maltepeli vatandaşlarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce Seyir Terası’nda ikincisi düzenlenen programa, Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi üyeleri katıldı. Kılıç, programda vatandaşlar ile sohbet edip, istek ve önerilerini dinledi. Yaş almış insanların tecrübelerini gençlere aktarmasının önemine işaret eden Kılıç, “Genç yaşlarda büyüklerin aktarmaya çalıştığı tecrübelerinden yararlanılması durumunda Türkiye’deki ve dünyadaki pek çok tatsız olay yaşanmayacak.” diye konuştu.

MALTEPE'NİN SAHİBİ SİZSİNİZ

“Maltepe’nin sahibi sizlersiniz. Hepiniz benim için kutsal birer dağsınız” diyen Kılıç, “Dağa çıktıkça insan yorulur. Nefesi kesilir. Dağın zirvesine çıktığınızda görüş alanının ne kadar geniş olduğunu görürsünüz. Sizler bu zirveye tırmandığını da çok zorlandınız. Belki zaman zaman nefesiniz kesildi. Ama şimdi evinize, çocuklarınıza, akrabalarınıza, hemşehrilerimize, Maltepe’de yaşayanlara, Türkiye'de 80 milyon insana baktığınızda bakış açınızın daha geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu deneyimlerden hareket ederek bizimle hayatı daha güzelleştirmek için çaba sarf ediyor, yol göstermeye çalışıyorsunuz.” dedi.

6 ÇİFTİN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Programda kasım ve aralık ayında evlilik yıl dönümlerini kutlayan Raziye- Abdi Deniz, Hikmet-Gülhan Elevli, Abuzer-ZöhreAhırkaya, Dudu-Ali Rıza Bulut, Halil-Nurcan Namlı, Latife-Sebahattin Demir çiftinin mutluluğuna ortak olundu. Çiftlerin yıldönümü anısına pasta kesildi. Çiftleri tebrik eden Kılıç, “İmza bir defa atılır. Önemli olan hayatı paylaşmaktır. Hayatın her saniyesi bizim için çok kıymetli. Hayatı paylaştığınız insan eğer size yârsa, dostsa, yoldaş ve sırdaş İSE sırtınız yere gelmez.” dedi. (03.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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