Anadolu halk dansları TSKM’de buluştu

Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunlarının 90 kişilik bir grup tarafından sahnelendiği gösteriyle Maltepe’de renkli bir şölen yaşandı. Folklorü ve Türk halk kültürünü araştırmak, derlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Sandık Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kurucu Başkanı Murat Ergin “Folklorumuzu ve kültürümüzü diğer uluslara tanıtmak bu vesile ile dünya barışına, uluslararası dostluklara ve evrensel kardeşliğe katkıda bulunmak istiyoruz. Maltepe Belediyesi pandemi koşullarında da bize destek vermeye devam etti. Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi. Gösteride hiç dans etmeyen kişilerin bile bu topluluğa katılarak çalışmalarında yer alabileceği çağrısı yapıldı.



Gösteri Ege Bölgesi’nin simgelerinden biri olan, kahramanlık öyküsünü temsil eden Aydın Zeybeği ile başladı. Gösteride davul, zurna ve bağlama eşliğinde İzmir ve Kütahya zeybekleri de icra edildi. Kafkas halk oyunları topluluğu, Kafkas melodileri ve ritimleri eşliğinde Maltepeli izleyicilerin karşısına çıktı. Davul -zurna eşliğinde Ağrı halk oyunları grubu, Ağrı yöresinden halay örnekleri sundu. Kemençe eşliğinde Akçaabat horonuyla sahne alan halk oyunları ekibi, hızlı ayak hareketleri ve el – omuz kıvraklıkları ile ortaya koydukları gösteriyle renkli görüntüler oluşturdu. Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan semah gösterisinde bağlama eşliğinde semaha dönenler din, dil ve ırk farkı gözetmeden Hakk’ın bir olduğunu zikretti.



Davul ve darbukadan oluşan ritim topluluğunun sahne aldığı programda Roman dans gösterisi izleyicilerin alkışlarını topladı.



SAHNEDE SÜRPRİZ TEKLİF



Murat Ergin ve Fatma Nihal Ada mutluluğa ilk adımı TSKM’de attı. Ergin, sahnede Ada’nın karşısında diz çöküp evlenme teklifi ederek yüzük ve çiçeğini sundu. Sahnede aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında heyecanlanan Ada teklifi kabul etti. İzleyicilerde bu mutlu ana şahitlik ederek çifti alkışladı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, Sandık Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetimini ve yıl boyunca başarılı çalışmalar sergileyen minikleri tebrik ederek plaket verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)