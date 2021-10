84 Yaşındaki Görmüş İlk Resim Sergisini Açtı

Maltepe Belediyesi Ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Beşir Görmüş’ün resim tutkusunu

hayata geçirdiği ilk sergisine ev sahipliği yaptı. Derinliği, bilgeliği ve iyilikleri nedeniyle arkadaşları ve

çevresi tarafından yöresinde “erkek kardeş, ağabey” anlamlarına gelen “keko” lakabıyla anılan

Görmüş, “50 yıllık birikimlerinden damıtarak gerçekleştirdiğim bu ilk sergimi heyecanla bekledim.”

dedi.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1937 yılında doğan Beşir Görmüş, Diyarbakır Öğretmen Okulu’nda

eğitim alırken resim tutkusunun başladığını belirterek “Çok küçük yaşta annemi kaybedince dedem

tarafından yetiştirildim. Diyarbakır Öğretmen Okulu’nu birincilikle bitirdim. Öğretmen okuluna eğitim

vermeye gelen dönemin ünlü ressamlarından etkilendim. Fen ve matematikten aldığım zevkin yerini

bütün ömrüm boyunca kaplayacak resim tutkusu aldı” diye konuştu. On sekiz yaşında öğretmen

okulundan mezun olduğunda bütün hayatını resme adamayı kafama koyduğunu ifade eden Görmüş

sözlerine şöyle devam etti:

MECBUREN ÖĞRETMEN OLDUM

”Bir aile kurdum, aileme bakmak için mecburen öğretmenlik yaptım. Siyasi görüşlerimden dolayı

sürgüne gönderildiğim uzun yıllar boyunca resim yapmak, resim sanatıyla ilgili her tür bilgiye ulaşmak

ruhumu besleyen en önemli şeydi. Yıllar sonra emeklilik hakkını kazandığım ilk yılda, yaşadığım büyük

maddi zorluklara rağmen hemen emekliye ayrıldım. Kendimi resim yapmaya, bulduğum her tür

materyalden resimler, heykeller üretmeye adadım. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem, resim

sanatının bir işe yaramadığını iddia eden, sanattan anlamayan bir çevrem vardı. Resimlerimi gizlice

yapmaya, yaptıklarımı Yok edip sürekli yeniden işler üretmeye devam ettim.”

62 YAŞINDA MEZUN OLDU

Çocuklarından birine örnek olmak için ders çalışmadan girdiği üniversite sınavında iki yıl üst üste ülke

çapında dereceler yaptığını paylaşan Görmüş, “Devam etmeyi düşünmediğim halde aile baskısına

dayanamadım. En kısa sürede fakülteyi bitirip 62 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldum.

Avukatlık mesleğini icra etmedim.” diye konuştu.

Serginin küratörü Bahadır Bayrıl, Görmüş’ün öyküsünün neredeyse kaçırılmış bir fırsat olduğuna

dikkat çekerek “Görmüş’ün serüveni resim tutkusunun, nasıl sınır tanımaz bir boyutta olduğunu

gösteriyor bize. Gerçek bir yetenek Beşir Görmüş. Saf yetenek. Arzu, samimiyet ve duygu ile kendini

adayan bir yetenek. Keşfedilmedi bugüne dek. Bundan sonra kim bilir, bu sergi dolayısıyla, belki...

Belki -ama büyük bir belki- bu sergiyle onun ressamlık tutkusunun ömrünün ileri bir safhasında ortaya

çıkması da başka bir hikaye, lokal bir hikaye olarak resim tarihine kalır.” şeklinde konuştu.

MİNİMALİST ESERLER

Sergide Görmüş Siverekli kadınları, evleri, yaşamı konu edinen eserlerini sanatseverlerin beğenisine

sundu. Görmüş yaba, kumaş, tuval, yağlıboya çalışmalarını minimalist bir anlatımla eserlerinde yer

verdi. Görmüş’ün sergide renkten biçime, kompozisyondan yerleştirmeye, kontrastlardan biçimlere,

grafik ve plastik unsurları da barındıran eserleri bulunuyor. Görmüş’ün sergisi 15 Ekim’e kadar Galeri

Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine kapılarını açık tutacak. (06.10.2021)

