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84 Yaşındaki Görmüş İlk Resim Sergisini Açtı

84 yaşındaki emekli öğretmen Keko Beşir Görmüş, “Uzaklarda ve Yakın Şiirdi Bizim Köyler” isimli ilk resim sergisini Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açtı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:51
84 Yaşındaki Görmüş İlk Resim Sergisini Açtı
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Maltepe Belediyesi Ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Beşir Görmüş’ün resim tutkusunu
hayata geçirdiği ilk sergisine ev sahipliği yaptı. Derinliği, bilgeliği ve iyilikleri nedeniyle arkadaşları ve
çevresi tarafından yöresinde “erkek kardeş, ağabey” anlamlarına gelen “keko” lakabıyla anılan
Görmüş, “50 yıllık birikimlerinden damıtarak gerçekleştirdiğim bu ilk sergimi heyecanla bekledim.”
dedi.
BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1937 yılında doğan Beşir Görmüş, Diyarbakır Öğretmen   Okulu’nda
eğitim alırken resim tutkusunun başladığını belirterek “Çok küçük yaşta annemi kaybedince dedem
tarafından yetiştirildim. Diyarbakır Öğretmen Okulu’nu birincilikle bitirdim. Öğretmen okuluna eğitim
vermeye gelen dönemin ünlü ressamlarından etkilendim. Fen ve matematikten aldığım zevkin yerini
bütün ömrüm boyunca kaplayacak resim tutkusu aldı” diye konuştu. On sekiz yaşında öğretmen
okulundan mezun olduğunda bütün hayatını resme adamayı kafama koyduğunu ifade eden Görmüş
sözlerine şöyle devam etti:
MECBUREN ÖĞRETMEN OLDUM
”Bir aile kurdum, aileme bakmak için mecburen öğretmenlik yaptım. Siyasi görüşlerimden dolayı
sürgüne gönderildiğim uzun yıllar boyunca resim yapmak, resim sanatıyla ilgili her tür bilgiye ulaşmak
ruhumu besleyen en önemli şeydi. Yıllar sonra emeklilik hakkını kazandığım ilk yılda, yaşadığım büyük
maddi zorluklara rağmen hemen emekliye ayrıldım. Kendimi resim yapmaya, bulduğum her tür
materyalden resimler, heykeller üretmeye adadım. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem, resim
sanatının bir işe yaramadığını iddia eden, sanattan anlamayan bir çevrem vardı. Resimlerimi gizlice
yapmaya, yaptıklarımı Yok edip sürekli yeniden işler üretmeye devam ettim.”
62 YAŞINDA MEZUN OLDU 
Çocuklarından birine örnek olmak için ders çalışmadan girdiği üniversite sınavında iki yıl üst üste ülke
çapında dereceler yaptığını paylaşan Görmüş, “Devam etmeyi düşünmediğim halde aile baskısına
dayanamadım. En kısa sürede fakülteyi bitirip 62 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldum.
Avukatlık mesleğini icra etmedim.” diye konuştu.
Serginin küratörü Bahadır Bayrıl, Görmüş’ün öyküsünün neredeyse kaçırılmış bir fırsat olduğuna
dikkat çekerek “Görmüş’ün serüveni resim tutkusunun, nasıl sınır tanımaz bir boyutta olduğunu
gösteriyor bize. Gerçek bir yetenek Beşir Görmüş. Saf yetenek. Arzu, samimiyet ve duygu ile kendini
adayan bir yetenek. Keşfedilmedi bugüne dek. Bundan sonra kim bilir, bu sergi dolayısıyla, belki...
Belki -ama büyük bir belki- bu sergiyle onun ressamlık tutkusunun ömrünün ileri bir safhasında ortaya
çıkması da başka bir hikaye, lokal bir hikaye olarak resim tarihine kalır.” şeklinde konuştu. 

MİNİMALİST ESERLER
Sergide Görmüş Siverekli kadınları, evleri, yaşamı konu edinen eserlerini sanatseverlerin beğenisine
sundu. Görmüş yaba, kumaş, tuval, yağlıboya çalışmalarını minimalist bir anlatımla eserlerinde yer
verdi. Görmüş’ün sergide renkten biçime, kompozisyondan yerleştirmeye, kontrastlardan biçimlere,
grafik ve plastik unsurları da barındıran eserleri bulunuyor. Görmüş’ün sergisi 15 Ekim’e kadar Galeri
Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine kapılarını açık tutacak. (06.10.2021)

KAYNAK:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2021 15:51
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