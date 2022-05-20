19 Mayıs Maltepe’de coşkuyla kutlandı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü Maltepe’de çeşitli etkinliklerle coşkulu biçimde kutlandı. 19 Mayıs 7’den 77’ye tüm Maltepelileri bir araya getirdi. Yüzlerce Maltepeli ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve dillerinde marşlarla yürüyüşe geçti. Fener Alayı'na kornalarla araçlar ve evlerinden vatandaşlar da eşlik etti. Kortejin son durağı ise Zümrütevler Pazar Alanı oldu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İstanbul Uluslararası Suluboya Festivali’ne katılan Batman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı Aydilge konseri öncesinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz Türk gençliği çok misafirperverdir, büyüklerine saygı duyar, küçüklerini sever. Bugün ta uzaklardan, Batman’dan Güzel Sanatlar Lisesi’nden 30 kadar arkadaşınız 4-5 gündür Maltepe’de. Onları bir alkışlayalım mı? Buradan Batman’a bir selam gönderelim mi? Öncelikle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Bu alkış size bu bayramı hediye eden Ulu Önderimiz ve silah arkadaşlarına. Sevgili kardeşlerim Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni biliyorsunuz. ‘Ben bir Cumhuriyet kurdum ve bu Cumhuriyet’i gençlerimize emanet ediyorum’ diyor. Biliyorsunuz ki O, devrimler gerçekleştirdi ama o devrimleri ayakta tutacak olanlar o ülkenin gençleri olacaktır. Dolayısıyla tam 103 yıldır bu topraklar üzerinde her türlü baskıya, şiddete ve senaryoya karşı dimdik duran Türk gençliğine minnet borçluyuz. Birileri bizi bölmek isteyebilir. Biz Batman’dan Edirne’ye, Samsun’dan Antalya’ya kadar hepimiz kol kola, can cana, cemal cemale bu topraklarda kardeşçe yaşamasını bileceğiz ve kardeşçe yaşayacağız. Hepinizi yüreklerinizden öpüyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Size emanet edilen bu Cumhuriyet’e ilelebet sahip çıkacağınızı biliyorum. Sizi bölmek isteyenlere karşı duracağınızı biliyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hoşça kalın, dostça kalın."

HER AY KONSER MÜJDESİ

Başkan Kılıç, konuşmasını bitirmeden gençlere bir müjde vererek şunları söyledi: “Benim temel felsefemi biliyorsunuz, değil mi? Dayatan değil danışan belediyecilik. Bir anket yapıyorum. Her ayın son Pazar günü, Ekim’e kadar, burada, bu meydanda konser istiyor musunuz? (Gençlerden gelen evet cevabı sonrası) O zaman söz veriyorum, bir müzik grubumuz buraya gelecek.”

Başkan Kılıç’ın konuşması büyük alkış alırken Aydilge birbirinden popüler şarkıları ve kendi repertuvarından seçtiği şarkılarla gençleri coşturdu. Sanatçıya belediye tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)