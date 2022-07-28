banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.558,99
ALTIN
1.007,71
DOLAR
17,93
STERLİN
21,82
EURO
18,25
Halk Telvizyonlara Değil YouTube Daha Çok Güveniyor
Son Dakika
Halk Telvizyonlara Değil YouTube Daha...
İmamoğlu: Çılgın Proje, Bu Şehrin İnsanına Hizmet Etmektedir
İmamoğlu: Çılgın Proje, Bu Şehrin...
Ongun Ailesinin Acı Günü, Nihat Ongun'a Hüzünlü Veda
Son Dakika
Ongun Ailesinin Acı Günü, Nihat...
6 Ayda 226 Bin 793 Trafik Kazası
6 Ayda 226 Bin 793...
Flaş Haber
Hüseyin Çetiner Kimdir ?
Kapat

Ünlü Şarkıcı Çöp Evde Yaşıyor.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem yaptığı albüm ve sahne çalışmaları ile ünlenen şarkıcı Engür Kalender’in çöp evde yaşadığını ve ona yardım edilmesi gerektiğini duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 11:32
Ünlü Şarkıcı Çöp Evde Yaşıyor.
banner171

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, “Asıl adı ile Engür Kalender, 7 yıl önce Şişli’de bir apartman dairesine taşındı. Orada annesi ve kedileri ile yaşamaya başlayan Kalender, eski şöhretini kaybedince psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve müziği de bıraktı. Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor. Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine, sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerini canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor.” ifadelerini kullandı.

“BALKONDAN SANATÇILARA HAKARETLER YAĞDIRIYOR”

Sanat camiasına da seslenen Onur Akay şöyle devam etti:

“Ayrıca evinin balkonundan tencere gibi eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi bazı sanatçılara da hakaretler yağdırıyor ve tüm mahalle onu film izler gibi izliyor. Kendisinden şikâyetçi olan komşuları o evin temizlenmesini istiyor. Engür Kalender babasının ölümü ile derinden sarsılmış ve alerjik astım rahatsızlığından sonra ise sesinde sorunlar yaşamıştı. Buradan sanat camiasına seslenmek istiyorum. Engür Kalender’in tedavi edilmesi gerekiyor ve yardıma ihtiyacı var.”

Engür Kalender Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde eğitim almış ve Hüsnü Üstün, Özcan Korkut, Erdem Siyavuşgil ve Halil Karaduman gibi önemli hocalardan müzik dersleri almıştır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selda Bağcan Unutulmaz Bir Konsere İmza Attı
Selda Bağcan Unutulmaz Bir Konsere İmza Attı
Kenan Doğulu Rüzgar Estirdi
Kenan Doğulu Rüzgar Estirdi
EMŞAV Kocaeli Basın İle Buluştu
EMŞAV Kocaeli Basın İle Buluştu
Meclis Üyesi Mimar Beste Dede ve Tayfun Zorlu Evlendi 
Meclis Üyesi Mimar Beste Dede ve Tayfun Zorlu Evlendi 
ALTIN KOZA SAHİPLERİNİ BULDU
ALTIN KOZA SAHİPLERİNİ BULDU

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169