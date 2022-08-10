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Türkiye'nin En Kalabalık Biletli Konseri

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nin görkemli sahnesinde bu kez Yıldız Tilbe vardı. Bir gün öncesinde tüm festival biletlerinin tükendiği konsere tam 150 bin kişi katıldı. İstanbul Festivali’nin en kalabalık ve coşkulu gününde Yıldız Tilbe unutulmaz bir konsere imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:38
Türkiye'nin En Kalabalık Biletli Konseri
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Işık şovları eşliğinde görsel bir şölenle sahneye çıkan ve rekor katılımın mutluluğunu yaşayan Tilbe; “Oynamaya var mısınız, hayatı tespih yapıp sallayalım o zaman” diyerek herkesi eğlenmeye davet etti. Sonu görünmeyen kalabalığa seslenen Tilbe; “Ne kadar güzelsiniz, burayı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ederim, bütün dertlerinizi, kederinizi bu gece burada bırakın” dedi.

Biraz hüznün, biraz neşenin yaşandığı gecede Tilbe, ‘Delikanlım’, ‘Emi’, ‘Çat’, ‘Ben Senin Var Ya’ gibi birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. Festival hakkında detaylı bilgiye ve biletlere www.istanbulfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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