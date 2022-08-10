Türkiye'nin En Kalabalık Biletli Konseri

Işık şovları eşliğinde görsel bir şölenle sahneye çıkan ve rekor katılımın mutluluğunu yaşayan Tilbe; “Oynamaya var mısınız, hayatı tespih yapıp sallayalım o zaman” diyerek herkesi eğlenmeye davet etti. Sonu görünmeyen kalabalığa seslenen Tilbe; “Ne kadar güzelsiniz, burayı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ederim, bütün dertlerinizi, kederinizi bu gece burada bırakın” dedi.

Biraz hüznün, biraz neşenin yaşandığı gecede Tilbe, ‘Delikanlım’, ‘Emi’, ‘Çat’, ‘Ben Senin Var Ya’ gibi birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. Festival hakkında detaylı bilgiye ve biletlere www. istanbulfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.