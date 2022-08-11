Sertab Erener’den İstanbul Festivali’nde Muhteşem Performans

Ülkemizi 2003 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Sertab Erener, birincilik elde ettiği “Everyway That I Can” şarkısına müzikseverler büyük bir coşku ile eşlik etti. “Kendime Yeni Bir Ben Lazım”, “Yanarım”, “Kumsalda”, “Zor Kadın” ve “Mecbursun” parçalarını, 5 şarkılık potbori ile söyleyen Sertab Erener, “Hep birlikte eğlenmeye hazır mıyız? Sizinle burada olmak çok güzel. Şahane bir akşam geçirelim, hep birlikte şarkılar söyleyelim” dedi.

23 gün süren İstanbul Festivali, 12 Ağustos Gülşen, 13 Ağustos İstanbul Şarkı Yarışması, Şimdi 90’lar Gecesi ‘Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik’ , 14 Ağustos Güneş ve Murda konserleri ile final yapacak.

İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. Festival hakkında detaylı bilgiye ve biletlere www. istanbulfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA