Murat Boz’un Anne Ve Babası Barış Aryay İçin Kamera Karşısında!

Barış Aryay, maxi single çalışmasında yer alan ve melodik yapısıyla tüm dünyada çok ses getiren “İffet” isimli dizinin müziğini yeniden düzenledi. Sözlerini Şebnem Sungur’un yazdığı, aranjesini ise Erhan Bayrak’ın yaptığı “Deliriyorum” adlı bu güzel şarkı ikinci klip şarkısı olarak belirlendi.

Gökhan Tepe’nin yıllar önce seslendirdiği, herkesin severek eşlik ettiği “Sevmeler Yasak Bana” şarkısının bestecisi olan Barış Aryay, maxi single çalışmasında Gökhan Tepe ile düet yaptı.

Sözleri Günay Çoban, bestesi Barış Aryay’a ait olan “Ben Hasretin Oğluyum” isimli şarkı da kalplere dokunacak.

Tüm şarkılarda Türkiye’nin en iyi müzisyenleri ile çalışıldı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Barış Aryay’ın maxi single çalışmasının çıkış şarkısı “Keyif Edelim” Aryay Production etiketi ile 22 Temmuz Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda yayında!