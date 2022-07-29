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Murat Boz’un Anne Ve Babası Barış Aryay İçin Kamera Karşısında!

Birçok ünlü sanatçının projesinde imzası olan ve müzikal kariyerinde emin adımlarla ilerleyen başarılı sanatçı Barış Aryay, dört şarkıdan oluşan maxi single çalışmasında yer alan “Keyif Edelim” adlı çıkış şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 19:03
Murat Boz’un Anne Ve Babası Barış Aryay İçin Kamera Karşısında!
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Müziği ve aranjesi Barış Aryay tarafından yapılan şarkının sözlerini ise eşi Şule Aryay yazdı. Eğlenceli ve renkli görüntülerin yer aldığı “Keyif Edelim” adlı şarkısının klibi Bodrum’da Barış Aryay’ın can dostları ile birlikte çekildi. Klipte; Murat Boz’un annesi ve babası Nedret Boz ve Cafer Boz, Sinan Erkoç ve eşi Arzu Erkoç, Sakiler grubundan Hasan Gözetlik, solist Nihan Akın ve arkadaşları eşlik etti. Klibin yönetmenliğini Alper Babayağmur üstlendi. Çok keyifli bir çalışmaya imza atan Aryay çiftinin şarkısı ve klibi bu yaza damgasını vurmaya hazır.

Barış Aryay, maxi single çalışmasında yer alan ve melodik yapısıyla tüm dünyada çok ses getiren “İffet” isimli dizinin müziğini yeniden düzenledi. Sözlerini Şebnem Sungur’un yazdığı, aranjesini ise Erhan Bayrak’ın yaptığı “Deliriyorum” adlı bu güzel şarkı ikinci klip şarkısı olarak belirlendi.

Gökhan Tepe’nin yıllar önce seslendirdiği, herkesin severek eşlik ettiği “Sevmeler Yasak Bana” şarkısının bestecisi olan Barış Aryay, maxi single çalışmasında Gökhan Tepe ile düet yaptı.

Sözleri Günay Çoban, bestesi Barış Aryay’a ait olan “Ben Hasretin Oğluyum” isimli şarkı da kalplere dokunacak.

Tüm şarkılarda Türkiye’nin en iyi müzisyenleri ile çalışıldı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Barış Aryay’ın maxi single çalışmasının çıkış şarkısı “Keyif EdelimAryay Production etiketi ile 22 Temmuz Cuma itibariyle tüm dijital platformlarda yayında!

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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