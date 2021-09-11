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“Kenan Doğulu İle Özel Bir Gece” 19 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta!

İstanbul’un özlenen eski gece hayatı, Kenan Doğulu’nun enerji saçan sahne performansı ve seyircilerin coşkusuyla harmanlanan şarkılarıyla 19 Eylül Pazar akşamı KüçükÇiftlik Park’ta yaşanacak! We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleşecek konser için elegant bir gece kulübüne dönüşen mekânda, Kenan Doğulu performansını sergilerken seyirciler özel tasarlanan localı oturma düzeninde gönül rahatlığıyla konserin ve eğlencenin tadına çıkaracaklar. Kapı açılış saati 20.00 olan konserin biletleri Passo’da!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Eylül 2021 Cumartesi 09:43
“Kenan Doğulu İle Özel Bir Gece” 19 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta!
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Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserde, dillerden düşmeyen şarkılarını bu defa yıldızların altında, doğanın içinde seslendirirken tükenmeyen enerjisi de KüçükÇiftlik Park’tan şehre yayılacak.

 We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleşecek konser için konseptini değiştirerek elegant bir gece kulübüne dönüşen KüçükÇiftlik Park’ta, pandemi koşullarına uygun olarak, 6 kişilik localar halinde özel olarak hazırlanan oturma düzeninde 800 kişilik sınırlı sayıda misafir ağırlanacak. İstanbul’da özlenen gece hayatını yaşatacak olan gecede tüm misafirler kendilerine özel konforlu localarında gönül rahatlığıyla dans edebilecek.

 19 Eylül Pazar akşamı gerçekleşecek konserin kapı açılış saati 20.00. Biletleri Passo’dan temin edilen konser için, biletinizi aldıktan sonra 0532 268 49 30 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmayı unutmayın! 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

Son Güncelleme: 11.09.2021 10:05
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