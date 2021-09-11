“Kenan Doğulu İle Özel Bir Gece” 19 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta!

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserde, dillerden düşmeyen şarkılarını bu defa yıldızların altında, doğanın içinde seslendirirken tükenmeyen enerjisi de KüçükÇiftlik Park’tan şehre yayılacak.

We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleşecek konser için konseptini değiştirerek elegant bir gece kulübüne dönüşen KüçükÇiftlik Park’ta, pandemi koşullarına uygun olarak, 6 kişilik localar halinde özel olarak hazırlanan oturma düzeninde 800 kişilik sınırlı sayıda misafir ağırlanacak. İstanbul’da özlenen gece hayatını yaşatacak olan gecede tüm misafirler kendilerine özel konforlu localarında gönül rahatlığıyla dans edebilecek.

19 Eylül Pazar akşamı gerçekleşecek konserin kapı açılış saati 20.00. Biletleri Passo’dan temin edilen konser için, biletinizi aldıktan sonra 0532 268 49 30 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

