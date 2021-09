“Kenan Doğulu İle Özel Bir Gece” 19 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta!

İstanbul’un özlenen eski gece hayatı, Kenan Doğulu’nun enerji saçan sahne performansı ve seyircilerin coşkusuyla harmanlanan şarkılarıyla 19 Eylül Pazar akşamı KüçükÇiftlik Park’ta yaşanacak! We Are The Walkers X KüçükÇiftlik Club Presents kapsamında gerçekleşecek konser için elegant bir gece kulübüne dönüşen mekânda, Kenan Doğulu performansını sergilerken seyirciler özel tasarlanan localı oturma düzeninde gönül rahatlığıyla konserin ve eğlencenin tadına çıkaracaklar. Kapı açılış saati 20.00 olan konserin biletleri Passo’da!