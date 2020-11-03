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İki Zıt Karakterin Birbirini Tamamlayan Hikayesi “Pilavüstü Aşk”Ta Buluşuyor

Başrollerinde Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek’i buluşturan bir Bülent Terzioğlu filmi olan “Pilavüstü Aşk”, olmaz denilen olayları ve zıt karakterleriyle seyircisini aşkla güldürmeye hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2020 Salı 09:35
İki Zıt Karakterin Birbirini Tamamlayan Hikayesi “Pilavüstü Aşk”Ta Buluşuyor
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Kamuran Süner’in senaristliğini, Bülent Terzioğlu’nun ise yönetmenliğini üstlendiği bir CineMutfak projesi olan “Pilavüstü Aşk” filmi sinemaseverlerin alışık olduğu komedi anlayışını değiştirecek konusu ve anlatımı ile fark yaratmaya hazırlanıyor. Çekimleri kısa süre önce COVID-19’a karşı alınan sıkı tedbirlerle Antalya’da başlayan film, güçlü oyuncu kadrosu ve seyircisine sunacağı nitelikli komediyle fark yaratacak.

Başrollerinde Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı Rıdvan Merinos’un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

Orta yaşlarda ve güzel bir kadın olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla ünlü Rıdvan Merinos’un kesişmesi asla mümkün olmayan hikayelerini mizahı ve güldürü ögelerini doğru kullanarak bir araya getiren film, seyircinin alışık olmadığı bir anlatı sunuyor. Mali olarak zorda olan restoran işletmeleri için ortak olarak gözüne kestirdiği Rus milyarderin kaldığı otele çıkarma yapan Elvan Kaşıkçızade ile herkes tarafından sevilen pilavını dünyaya açmak için arkadaşlarının da ısrarıyla benzer bir amaçla kendini aynı otelde bulan Rıdvan Merinos, çatışmalarla dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.

Çekimleri Antalya’da başlayan film, 12 Şubat 2021 tarihinde seyirciyle buluşacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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