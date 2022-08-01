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Haluk Levent’e 65 Bin Seyirci Eşlik Etti

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde Haluk Levent konseriyle rock rüzgarı esti. 23 günde 47 konserin yer aldığı İstanbul Festivali’nin dokuzuncu gününde müzik severlerle buluşan Haluk Levent, enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent konser boyunca, ‘Elfida’, ‘Yollarda Bulurum Seni', 'Zor Aşk’, ‘Anlasana’ ve ‘Aşkın Mapushane’ gibi sevilen şarkılarını 65 bin hayranıyla birlikte seslendirdi. Konser boyunca şarkılarının hikayelerini dinleyicileriyle paylaşan Anadolu rock müziğin efsane ismi Haluk Levent; “İlk kez düzenlenen ve herkese ulaşması hedeflenen İstanbul Festivali'ne olan ilgi beni çok mutlu etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:17
Haluk Levent’e 65 Bin Seyirci Eşlik Etti
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Konser videosu için: https://we.tl/t-thqMenR3FY

Bu kalabalık festivalin başarısını gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

İstanbul Festivali, kapılarını her gün 16.00’dan itibaren açıyor; konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi ziyaretçilerine bir arada sunuyor.

Dokuzuncu gününü geride bırakan ve İstanbullular tarafından çok sevilen festival, 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

Festival Programı

1 Ağustos Motive, BEGE

2 Ağustos Fatma Turgut

2 Ağustos Pinhani

3 Ağustos Hedonutopia, TEPKİ, Bedük, Mode XL

4 Ağustos Melek Mosso

5 Ağustos Volkan Konak

6 Ağustos Rubato, Linet

7 Ağustos Simge Sağın, Yaşar

8 Ağustos Sefo

9 Ağustos Yıldız Tilbe

10 Ağustos Sertab Erener

11 Ağustos Güneş, Murda

12 Ağustos Gülşen

13 Ağustos İstanbul Şarkı Yarışması, Şimdi 90’lar Gecesi “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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