Haluk Levent’e 65 Bin Seyirci Eşlik Etti

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde Haluk Levent konseriyle rock rüzgarı esti. 23 günde 47 konserin yer aldığı İstanbul Festivali’nin dokuzuncu gününde müzik severlerle buluşan Haluk Levent, enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent konser boyunca, ‘Elfida’, ‘Yollarda Bulurum Seni', 'Zor Aşk’, ‘Anlasana’ ve ‘Aşkın Mapushane’ gibi sevilen şarkılarını 65 bin hayranıyla birlikte seslendirdi. Konser boyunca şarkılarının hikayelerini dinleyicileriyle paylaşan Anadolu rock müziğin efsane ismi Haluk Levent; “İlk kez düzenlenen ve herkese ulaşması hedeflenen İstanbul Festivali'ne olan ilgi beni çok mutlu etti.