Haluk Levent’e 65 Bin Seyirci Eşlik Etti

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Bu kalabalık festivalin başarısını gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.
İstanbul Festivali, kapılarını her gün 16.00’dan itibaren açıyor; konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi ziyaretçilerine bir arada sunuyor.
Dokuzuncu gününü geride bırakan ve İstanbullular tarafından çok sevilen festival, 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.
Festival Programı
1 Ağustos Motive, BEGE
2 Ağustos Fatma Turgut
2 Ağustos Pinhani
3 Ağustos Hedonutopia, TEPKİ, Bedük, Mode XL
4 Ağustos Melek Mosso
5 Ağustos Volkan Konak
6 Ağustos Rubato, Linet
7 Ağustos Simge Sağın, Yaşar
8 Ağustos Sefo
9 Ağustos Yıldız Tilbe
10 Ağustos Sertab Erener
11 Ağustos Güneş, Murda
12 Ağustos Gülşen
13 Ağustos İstanbul Şarkı Yarışması, Şimdi 90’lar Gecesi “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA