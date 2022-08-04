Festival Tadında Konser!

İstanbul Festivali 23 gün boyunca 47 sanatçıyı müzik severlerle buluşturmaya devam ediyor. Etkileyici dev sahnesi, ses ve ışık sistemiyle de müzik severlere unutulmaz deneyim sunan festival 7’den 70’e Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor. Çeşitli etkinlikler ve konserler kapsamında devam eden festival, 11 Ağustos tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanı sahnesinde son dönemin ses getiren sanatçıları Murda ve Güneş’i ağırlayacak. Hit şarkılarından oluşan seçkileriyle dinleyici karşısına geçecek olan ikili, İstanbul’da unutulmaz bir akşam yaşatacak.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA