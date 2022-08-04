Festival Tadında Konser!

23 Temmuz ve 14 Ağustos tarihleri arasında 47 sanatçıyı müzik seveler ile buluşturan İstanbul Festivali hız kesmeden devam ediyor. Sanata dair birçok aktiviteyi bir arada sunan etkinlik, R&B müziğin yükselen yıldızı Güneş ve Murda’yı 11 Ağustos tarihinde bir araya getirecek. İstanbul’da R&B ve rap rüzgarı estirecek olan ikili, en sevilen şarkılarını seslendirmek için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.