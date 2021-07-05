Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Av.Ömer Arısoy'un kıydığı nikah akdine kız tarafının nikah şahitleri Kumruşah Gülşen Güler, Sümeyye Balcı,ve Zeynep Sezer, erkek tarafının da nikah şahitleri AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı. A Selami Delibalta ve Zeytinburnu Geliştirme ve Destekleme Derneği Bşk. Nevzat Uluocak yaptılar.

Yeni evlenen gençlerin nikah cüzdanını AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkaı A. Selami Delibalta geline takdim etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un'un eşi Hatice Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu ile Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Serkan Aakarsu ,Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ekşi ile Balcı ve Karaman ailelerinin yakınları genç çifleri mutlu günlerinde yalnız bırakamdılar.