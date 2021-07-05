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Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi
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Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi

Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube başkanı İş insanı Ayhan Balcı'nın Kızı Fatma Zehra Balcı Zeytinburnu Belediyesi çalışanı eski Murat Aydın'ın özel kalem müdürü merhum Duran Karama'ın oğlu Samet Karaman ile Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikah ile evlendiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:41
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi
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Zeytinburnu'nun sevilen İş İnsanı IKızlay şube başkanı Ayhan Balcı'nın kızı Fatma Zehra Balcı 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Evlendirme Dairesi Akdeniz Salonu'nda Balcı ve Karama ailelerinin evlatları'nın mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı.
Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan ve Güler Balcı'nın kızları Fatıma Zehra, Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ilk döneminde Özel kalem Müdürü olan ( Merhum ) Duran Karaman'ın ve Saniye Karaman'ın oğlu Samet Karaman ile dünya evine girdiler.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Av.Ömer Arısoy'un kıydığı nikah akdine kız tarafının nikah şahitleri Kumruşah Gülşen Güler, Sümeyye Balcı,ve Zeynep Sezer, erkek tarafının da nikah şahitleri AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı. A Selami Delibalta ve Zeytinburnu Geliştirme ve Destekleme Derneği Bşk. Nevzat Uluocak yaptılar.
Yeni evlenen gençlerin nikah cüzdanını AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkaı A. Selami Delibalta geline takdim etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un'un eşi Hatice Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu ile Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Serkan Aakarsu ,Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ekşi ile Balcı ve Karaman ailelerinin yakınları genç çifleri mutlu günlerinde yalnız bırakamdılar.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 05.07.2021 09:05
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