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Emre Kaya Konserleri Yine Hınca Hınç

Sahnelerin aranan ismi Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Usta Yorumcu Emre Kaya, kaliteli eğlencenin adresi Jolly Joker sahnelerinde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 09:49
Emre Kaya Konserleri Yine Hınca Hınç
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Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserlerinde en güzel eserlerini seslendiren ünlü popçu, sahne performansının yanı sıra Usta Şarkılar projesinden seçmelerin yer aldığı repertuvarı ile de ayakta alkışlandı.
BU KEZ ASFALT DEĞİL SAHNE AĞLADI
Müziği ve sözleriyle dinleyenleri alıp götüren duygu yüklü bir eser olan Dünya (Senin Derdin Hiç Bitmiyor Dünya) adlı şarkıyı kendine has tarzıyla yorumlayan ünlü sanatçıyı dinleyenler adata nefeslerini tuttu. Güçlü gırtlak gerektiren eseri içine duygularını da katarak başarıyla yorumlayan yakışıklı sanatçı, “Bu kez asfalt değil sahne ağladı” dedirtti.
HER TELDEN ESERE BAŞARILI YORUM
Duygusal eserlerle herkese bir şeyler hatırlatan, hareketli parçalarla eğlence dolu gece yaşatan ünlü popçu Emre Kaya, her telden eseri ustaca seslendirerek, sevenlerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.
Kartal Jolly Joker sahnesinde yine derin bir iz bırakan Emre Kaya, biletli konserler serisinin yanı sıra 11 Eylül'de de Manisa Sarıgöl Festivalinde sahne almaya hazırlanıyor.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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