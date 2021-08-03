banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 33
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1408.81
ALTIN
490.05
DOLAR
8.4213
STERLİN
11.7180
EURO
9.9973
11 Başkan’dan hükümete THK çağrısı:  “Uçakları aktif hale getirmeye hazırız”
Son Dakika
11 Başkan’dan hükümete THK çağrısı: ...
Su Temini Ve İletişim İçin Daha Güçlü Koordinasyonu
Son Dakika
Su Temini Ve İletişim İçin...
CHP’li Tanal'dan Yanan Orman Alanları Betonlaştırılmasın Teklifi
Son Dakika
CHP’li Tanal'dan Yanan Orman Alanları...
Kadınlar Azra Gülendam Haytaoğlu İçin Antalya'da Bir Araya Geldi
Son Dakika
Kadınlar Azra Gülendam Haytaoğlu İçin...

EkoMagazin Programının Konuğu Müfit Can Saçıntı

Ünlü Yönetmen, Oyuncu ve Senarist Müfit Can Saçıntı, Astrolog Çiğdem Işık'ın sunduğu EkoMagazin isimli radyo programına konuk oldu. Programda sanattan yazarlığa, astrolojiden koronavirüs pandemisine kadar pek çok konu konuşuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2021 Salı 09:37
EkoMagazin Programının Konuğu Müfit Can Saçıntı
banner171

Müfit Can Saçıntı pandemi döneminin çok zor bir süreç olduğunu ve kurallara uyulmaya devam edilmesi durumunda bu pandemiden de kurtulacağımıza değinirken, program sunucusu Astrolog Çiğdem Işık ise aşı olmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sinema projeleriyle ilgili de özel açıklamalarda bulunan Müfit Can Saçıntı, katıldığı EkoMagazin adlı radyo programında İtiraz Ediyorum ismine sahip tek kişilik gösterisinden de söz etti. Tek kişilik gösterisinden pandemiye rağmen memnun olduğunu da söyleyen Müfit Can Saçıntı, pandeminin bir an önce bitmesi dileklerinde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasemin Yazıcı 'Oyunculuğu Hayatımın Her Günü Yapabilirim'
Yasemin Yazıcı 'Oyunculuğu Hayatımın Her Günü Yapabilirim'
Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !
Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi !
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi !
Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi
Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi
Semen Şener, Cihat Laleşahin ile Hayatını Birleştirdi
Semen Şener, Cihat Laleşahin ile Hayatını Birleştirdi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169