EkoMagazin Programının Konuğu Müfit Can Saçıntı

Müfit Can Saçıntı pandemi döneminin çok zor bir süreç olduğunu ve kurallara uyulmaya devam edilmesi durumunda bu pandemiden de kurtulacağımıza değinirken, program sunucusu Astrolog Çiğdem Işık ise aşı olmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.



Sinema projeleriyle ilgili de özel açıklamalarda bulunan Müfit Can Saçıntı, katıldığı EkoMagazin adlı radyo programında İtiraz Ediyorum ismine sahip tek kişilik gösterisinden de söz etti. Tek kişilik gösterisinden pandemiye rağmen memnun olduğunu da söyleyen Müfit Can Saçıntı, pandeminin bir an önce bitmesi dileklerinde bulundu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)