Duman’ın Aylar Sonra İlk İstanbul Konseri ile KüçükÇiftlik Park’ta Müziğe Duyulan Özlem Sona Eriyor

Pandemiden bu yana aylar sonra ilk kez kapılarını müzik için açan KüçükÇiftlik Park’ta sınırlı sayıda oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerle müzikli günlere duyulan özlem sona erecek. Ekim ayına kadar sürecek konser serisinin birbirinden iyi diğer isimleri ise çok yakında açıklanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

KüçükÇiftlik Park’ın kapıları %100 Music Sunar: Park’ta Rock’ın ilk konseri Duman ile açılıyor!

Temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle kapılarını açmaya hazırlanan KüçükÇiftlik Park, sanat, eğlence ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstanbullular için muhteşem bir konser serisi hazırladı. Zorlu pandemi koşullarında misafirlerinin sağlığını düşünerek müziğin sesini kısan KüçükÇiftlik Park’tan yükselen sesler yeniden tüm şehri saracak.

Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak yaklaşık 1000 kişilik sınırlı sayıda oturmalı düzeni ile ağırlayacak. 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Yüzdeyüz Müzik’in sunacağı Duman konserinin ardından Ekim ayına kadar en sevilen rock müzik sanatçılarının yer alacağı %100 Music Park’ta Rock ile İstanbullular açık havanın da yüzdeyüz müziğin de tadını doya doya çıkaracak.

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KüçükÇiftlik Park hakkında:

İstanbul’un kalbinde yer alan KüçükÇiftlik Park, 17. yüzyıldan beri şehrin kültür ve eğlence merkezi. Günümüze kadar mesire alanı, hasbahçe, gazino ve lunapark olarak İstanbulluları ağırlayan mekan, bugün kurumsal etkinliklerden lansmanlara, fuarlardan davetlere, düğünlerden dev konserlere, tüm sahne sanatlarından sergilere kadar ses getiren etkinliklerin yapıldığı çok amaçlı bir etkinlik merkezi olarak hizmet vermektedir. Yaz sezonunda etkinliklerin ihtiyacına göre düzenlenebilen 17.000 kişi kapasiteli alanı, kış sezonunda ise 4.500 kişi kapasiteli kapalı alanı ile şehrin ihtiyacına cevap vermektedir. 2000 metrekarelik çim alana sahip KüçükÇiftlik Bahçe ise yaz sezonunda ayrı bir alan olarak hizmete açılmaktadır.

URU hakkında:

2007 yılından bu yana etkinlik sektöründe faaliyet gösteren URU, yenilikçi projeler geliştirerek geniş kitleleri kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturan çok amaçlı bir organizasyon şirketidir. Gerçekleştirdiği etkinliklerde sunduğu 360 derece hizmetle sektöre alternatif bir soluk getiren URU, kurumsal etkinlik ve lansmanları; konser, parti ve festivalleri; moda tasarım aktivitelerini yenilikçi bir anlayışla tasarlayarak dünya standartlarında bir organizasyon hizmeti vermektedir.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)