Yüzlerce Sporcu 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda Yarışacak

29 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu anısına düzenlenecek olan 11’inci Uğur Mumcu Yol Koşusu'na, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katılacak. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden start alacak yarışmada lisanslı ve amatör sporcular, 5 km’lik parkurda birincilik için ter dökecek.

Kartal Belediyesi’nin organizasyonu ve Spor İstanbul’un desteği ile gerçekleştirilecek olan müsabaka, ‘Büyükler’ (20+ tüm yaşlar) ve ‘Gençler’ 18 – 19 (bu yaş grubundakiler büyükler klasmanında değerlendirilmezler) ve ‘Yaş Grupları’ (35-44, 45-54, 55-64, 65+) olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Program

08:00 Kit dağıtımı

10:15 Yarış başlangıcı

11:00 Parkur kapanışı

11:30 Toplu Ödül Töreni

Ödüller

1. Tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.

2. Yaş gruplarında bireysel kürsü derecelerine madalya, gençler ve büyüklerde kupa verilecektir.

3. Aşağıda açıklanan nakit para ödülleri haricinde sporculara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4. Koşucular kendi yaş gruplarında değerlendirilerek ödüllerini alabileceklerdir. Gençler “18-19 yaş” kategorisinde değerlendirilerek ödüllerini alırlar (genel klasmanda değerlendirilmezler). Büyükler genel klasman nakit ödülleri 20 ve üzeri tüm yaşları kapsar. Koşucular kendi yaş grubu sıralamasında ayrıca kürsüye çıkarlar. Farklı talepler değerlendirilmez. Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 22.000TL nakit ödül, aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.

ÖDÜL BÜYÜKLER GENÇLER

BİRİNCİ 3000 TL 2000 TL

İKİNCİ 2000TL 1500 TL

ÜÇÜNCÜ 1500 TL 1000 TL

Başkan Gökhan Yüksel’den 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na Davet

Lisanslı veya amatör tüm sporcuları ve vatandaşları 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “29 yıl önce hain bir saldırıyla katledilen duayen gazeteci, yurtsever aydınımız Uğur Mumcu’nun adını yaşatmak ve yeni neslin de kendisini tanımasını sağlamak amacıyla gerçekleştireceğimiz anma koşusu, ülkemizin dört bir tarafından gelen yüzlerce sporcu kardeşimizi buluşturacak. Bu vesile ile tüm komşularımızı 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’na davet ediyorum.” dedi.