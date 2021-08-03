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Yakacık Yeni Mahalle’de Asfalt Seferberliği

Kartal Yakacık Yeni Mahalle’de; Okur, Nurlu ve Yürekkayalar Sokak’larının asfalt sorunu çözüldü. Geçtiğimiz aylarda Komşu İletişim Merkezi (KİMER) Saha Ekibinin hanelerde birebir gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında vatandaşların çözüm talep ettiği asfalt sorunu için kolları sıvayan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar ile sokaklar tamamen asfaltlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2021 Salı 10:05
Yakacık Yeni Mahalle’de Asfalt Seferberliği
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Kartal’ı yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yol, sokak ve caddeleri onarmaya ve modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor. Geniş kapsamlı alt yapı çalışmalarının yoğunlaştığı mahallelerden biri de Yakacık Yeni Mahalle. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yaklaşık 1 hafta süren çalışmaları kapsamında Yakacık Yeni Mahalle’de; Okur, Nurlu ve Yürekkayalar Sokak’larında ilk etapta eski asfaltlar söküldü, molozlardan, toz ve asfalt kırığından arındırılarak yeni asfalt serimi için hazır hale getirildi.

1100 Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi

Eski asfalt ve molozlardan temizlenen yollarda gerçekleştirilen yoğun çalışma ile sokaklar tamamen asfaltlandı. Toplam 1100 ton asfalt seriminin yapıldığı sokaklarda; hem kış şartlarının yol açtığı hem de kentsel dönüşümden kaynaklanan hasarlar giderilerek söz konusu sokaklar, araç ve yayalar için daha güvenli hale getirildi. Çalışmalar kapsamında bir süre kapatılan sokaklar, daha sonra trafiğe ve yaya kullanımına açıldı.

Kartal’da asfalt çalışmaları konusunda adeta bir seferberlik başlattıklarını kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemi ile birlikte Kartal’ın alt ve üst yapı sorunlarını çözme konusunda İBB ile koordinasyon içerisinde büyük bir aşama kaydettiklerini belirterek Kartal’ı daha güzel ve yaşanılabilir hale getirebilmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)

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