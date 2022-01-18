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Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Zabıta Müdürlüğü Oldu

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün belediye çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve ekip ruhunu pekiştirmek adına düzenlediği Birimler Arası Voleybol Turnuvası’nda birinciliği Zabıta Müdürlüğü kazandı. 23 takımın katıldığı ve kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı turnuvanın final maçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 09:43
Voleybol Turnuvasının Şampiyonu Zabıta Müdürlüğü Oldu
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Spor Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü arasında yapılan final maçı, zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Yaklaşık 1 saat süren final maçında iki seti de alarak galip olan taraf Zabıta Müdürlüğü oldu. Turnuvada Spor Müdürlüğü ikinciliği, Fen İşleri Müdürlüğü ise üçüncülüğü elde eden takım oldu. Turnuvanın ödül töreni ise maçtan hemen sonra gerçekleştirildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, mücadele eden tüm takımlara teşekkür ederek kazanan takımları kutladı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de tebrik mesajını iletti. Turnuvada üçüncü olan Fen İşleri Müdürlüğü takımına madalya, kupa ve hediye çeklerini Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Düzgün Çapar, ikinci olan Spor İşleri Müdürlüğü takımına ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın takdim etti.

Turnuvada karşısına çıkan takımları yenerek şampiyon olan Zabıta Müdürlüğü ise kupasını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen’in elinden aldı. Turnuvanın galibi olan takımın oyuncularına da yine madalya ve hediye çeki takdim edildi.

 

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