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Üç Büyük Projenin Açılışı İçin Kartal’da Geri Sayım Başladı

Genç, dinamik, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla Kartal’ı canlandırmaya yönelik faaliyetlerine aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Mehmet Ali Büklü Meydanı, Dragos Su Sporları Merkezi ile Aşevi ve Gıda Bankası projelerinde sona yaklaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 09:46
Üç Büyük Projenin Açılışı İçin Kartal’da Geri Sayım Başladı
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Kartal’a yeni bir kimlik kazandırmak, yaşayan bir kenti fark edilir hale getirmek ve hizmeti vatandaşların ayağına götürmek amacı ile Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde başlatılan üç yeni proje daha Kartallı vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kartal’ı yelken kürek ve yüzme gibi su sporları aktivitelerinin yapılacağı bir merkez haline getirebilmek amacı ile başlatılan “Dragos Su Sporları Merkezi”, günlük en az 10 bin kişiye yemek, aylık 2 bin 500 kişiye ise kuru erzak yardımının yapılacağı “Aşevi ve Gıda Bankası” ile ilçedeki sosyalleşme alanlarına bir yenisinin daha ekleneceği “Mehmet Ali Büklü Meydanı” açılış için gün sayıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tamamlanma aşamasında olan üç proje alanını beraberindeki teknik ekip ile birlikte ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi, son durumları ile ilgili bilgi aldı.

“Bu Alan ile Kartal’da Spor Bilincini ve Aktivitelerini de Artıracağız.”

İlk olarak Orhantepe Dragos sahilinde yer alan Dragos Su Sporları Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada açılış müjdesini vererek şunları dile getirdi: “Dragos Su Sporları Merkezimizi bu yaz itibari ile komşularımızın hizmetine sunacağız. Merkezimiz açıldığında; 7’den 77’ye tüm Kartallılara hizmet verecek. Genç, yaşlı, çoluk çocuk tüm komşularımızın sporun farklı alanlarında yer alabilecekleri, yapısı itibarı ile spora ve sporcuya uyumlu bir kent oluşturma düşüncemizin ürünlerini elde edebileceğimiz bir yer olacak. Bu alan ile Kartal’da spor bilincini ve aktivitelerini de artıracağız.”

“Sanatsal ve kültürel Aktivitelerin Yapılabileceği Yepyeni Bir Alan”

Başkan Yüksel’in ziyaret ettiği ikinci proje alanı ise Esentepe Mahallesi’nde yer alan Mehmet Ali Büklü Meydanı proje alanı oldu. Burada da çalışmaların son durumu ile alakalı incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, modern bir kent anlayışının olmazsa olmaz park ve meydanlarını ilçede büyük oranda artırdıklarını dile getirerek burada da açılış için son hazırlıkların yapıldığını belirtti. Başkan Yüksel : “Spordan kültür sanata, sokaklarımızdan meydanlarımıza, en ufak detayına kadar komşularımızın ihtiyaçlarını gözeterek ve ilçemizin kent dokusunu koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda da sona yaklaştık. Peyzaj çalışmalarını tamamladığımız meydanımızda; 625 metrekare açık oturma alanı, 632 metrekare yeşil alan, 286 metrekare kütüphane ve kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağı amfi tiyatro konsepti olacak.” dedi.

Günde 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek, Ayda 2 Bin 500 Kişiye Kuru Erzak Yardımı

Son olarak sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Kartal Esentepe’de bir ilki yaşatacak olan Aşevi ve Gıda Bankası” proje alanına giden Başkan Yüksel ve beraberindeki heyet, birkaç aylık kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. “Yardımlaşma, dayanışma geleneğimizin bir sonucu olarak aşevleri de kültürümüzün çok önemli bir parçası. Toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunu yeniden şahlandırmak, paylaşmanın bereketini yeniden yaşatmak için kadim kültürümüzün zenginliklerinden besleniyoruz.” Diyen Başkan Yüksel konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Aşevimiz günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olmakla birlikte, acil durumlarda bu sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasitesine kadar çıkabilecek. Gıda bankası ise aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabilme kapasitesine sahip olacak. 900 metrekare inşaat alanına sahip olan ve tamamlanma aşamasında olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor.”

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