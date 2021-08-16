Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası Yeni Üyelerini Arıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde kurulan ve ünlü keman virtüözü, besteci, akademisyen Cihat Aşkın’ın müzik direktörlüğünü yaptığı Gençlik Senfoni Orkestrası’nda; yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılar alanında 14 ve 22 yaş arası gençler eğitim alabilecek.

17-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.kartal.bel.tr adresi üzerinden alınacak olan başvuruların ardından, 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ise online gerçekleştirilecek dinletiler ile adaylar, jüri değerlendirmesinden geçecek. (Seçmeler online dinletiler üzerinden yapılacağından, adayların hazırlamış oldukları dinletinin linkini, wetransfer yöntemiyle sisteme eklemeleri gerekmektedir.)

Yapılan değerlendirmelerden sonra Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası’nda eğitim almaya hak kazananlar, 31 Ağustos 2021’de açıklanacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)