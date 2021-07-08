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Şampiyon Güreşçi Kartal Belediyesi İçin Güreşecek

2014 yılında Edirne'de düzenlenen 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık yarışında 3. olan Akdeniz Oyunları Şampiyonu, milli sporcu ve Serbest Güreş Genç Milli Takım Antrenörü Abdullah Güngör, Kartal Belediyesi ile anlaştı. Yapılan anlaşma ile başpehlivan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere tüm yağlı güreşlerde 1 yıl boyunca Kartal Belediyesi adına yarışacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2021 Perşembe 11:23
Şampiyon Güreşçi Kartal Belediyesi İçin Güreşecek
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Kırkpınar Başpehlivanı 'Demiradam'  lakaplı Abdullah Güngör’ün Kartal Belediyesi’ni temsil edeceği ilk yarış ise 9-10-11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan 660.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kırkpınar Öncesi Başkan Yüksel'e Ziyaret

Ünlü güreşçi, Kırkpınar'a gitmeden önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyespor Başkanı Umut Daştan, SAMDEF (Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu) Genel Başkanı ve eski milli güreşçi Metin Şenel, kulüp yöneticileri ve antrenörler hazır bulundu.

Kartal Belediyesi adına güreşmekten dolayı mutluluğunu Başkan Yüksel'e aktaran milli güreşçi, Ata sporuna verdiği önemden ötürü Başkan Gökhan Yüksel'e, Kartal Belediyesi'ne ve Kartal Belediyespor yönetimine teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  "Abdullah Güngör'ün Kartal Belediyespor adına güreşmesi, bizler için bir ilk olurken, kendisine Kırkpınar'da başarılar diliyor, başpehlivanlığı Kartalımıza getirmesini ümit ediyorum." dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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