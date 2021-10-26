SAMKON ve SAMDEF'ten Başkan Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarete SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel, SAMKON

Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis üyesi Şefik Özdemir, SAMDEF Kadın Kolları Başkanı Betül

Toğa ve her iki federasyonun yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren

Başkan Yüksel, federasyon yönetimine ve üyelerine teşekkür etti. Başkan Yüksel, Kartal’da yapılan

hizmetleri ve projeleri aktararak yapılan çalışmalara dair bilgi verdi. Başkan Yüksel'in makamında

gerçekleşen ziyarette federasyon üyeleri tarafından Başkan Yüksel'e üzerinde "Gökhan Yüksel" yazılı 55

numaralı Samsunspor forması ve çini işlemeli bir tabak hediye edildi.

Yapılan görüşmenin ardından ardından Federasyon üyeleri Kartal Belediye Meclisi’ni ziyaret etti. Başkan

Gökhan Yüksel ve meclis üyelerine üzerinde ‘Atatürk ve Kadına Şiddete Hayır’ temalı Samsunspor

formaları hediye edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)