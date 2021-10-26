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SAMKON ve SAMDEF'ten Başkan Yüksel'e ziyaret

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel&#39;i ve Kartal Belediye Meclisi&#39;ni ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2021 Salı 09:45
SAMKON ve SAMDEF'ten Başkan Yüksel'e ziyaret
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Kartal Belediyesi Hizmet Binası&#39;nda gerçekleşen ziyarete SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel, SAMKON
Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis üyesi Şefik Özdemir, SAMDEF Kadın Kolları Başkanı Betül
Toğa ve her iki federasyonun yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Yüksel, federasyon yönetimine ve üyelerine teşekkür etti. Başkan Yüksel, Kartal’da yapılan
hizmetleri ve projeleri aktararak yapılan çalışmalara dair bilgi verdi. Başkan Yüksel&#39;in makamında
gerçekleşen ziyarette federasyon üyeleri tarafından Başkan Yüksel&#39;e üzerinde &quot;Gökhan Yüksel&quot; yazılı 55
numaralı Samsunspor forması ve çini işlemeli bir tabak hediye edildi.
Yapılan görüşmenin ardından ardından Federasyon üyeleri Kartal Belediye Meclisi’ni ziyaret etti. Başkan
Gökhan Yüksel ve meclis üyelerine üzerinde ‘Atatürk ve Kadına Şiddete Hayır’ temalı Samsunspor
formaları hediye edildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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