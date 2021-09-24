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Olimpiyatlarda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu;ndan Başkan Gökhan Yüksel;e ziyaret

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Gümüş Madalya alarak ülkemizi gururlandıran Buse Naz Çakıroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Olimpiyat Madalyasını ülkemize kazandıran Çakıroğlu&#39;nun ziyareti sırasında Milli Takımlar antrenörü Nazım Yiğit de hazır bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 10:39
Olimpiyatlarda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu;ndan Başkan Gökhan Yüksel;e ziyaret
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Japonya&#39;nın başkenti Tokyo&#39;da, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak yapılan 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları&#39;nda Türkiye&#39;yi temsil ederek gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu,
bu mutluluk ve gururu tüm Türkiye’ye yaşattı. Ülkemize madalya kazandıran 25 yaşındaki milli boksör
Buse Naz Çakıroğlu, antrenörü Nazım Yiğit ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ziyaret
etti. Başkan Gökhan Yüksel, milli sporcu Çakıroğlu ve antrenör Yiğit’i tebrik ederek başarılarının devamını
diledi.
 Başkan Yüksel : “Her zaman sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”
Kartal&#39;dan çıkan bir sporcunun elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan
Yüksel, &quot;Yakından tanıdığımız bir arkadaşımızın, kardeşimizin Olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırması
bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Buse Naz örneğinde olduğu gibi Kartal&#39;da sporda başarı hikayelerini
çoğaltmak istiyoruz. Bunu sporda tesisleşerek sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi
şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Atalar Mahallesi’nde yepyeni bir spor kompleksini hizmete açtık.
Amatör spor kulüplerimize ve ilçe genelindeki okullarımıza desteklerimiz sürüyor. Kartal&#39;da çocuklarımıza
ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Her zaman
sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.&quot; diye konuştu.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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