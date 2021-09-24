Olimpiyatlarda madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu;ndan Başkan Gökhan Yüksel;e ziyaret



Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak yapılan 2020 Tokyo

Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu,

bu mutluluk ve gururu tüm Türkiye’ye yaşattı. Ülkemize madalya kazandıran 25 yaşındaki milli boksör

Buse Naz Çakıroğlu, antrenörü Nazım Yiğit ile birlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ziyaret

etti. Başkan Gökhan Yüksel, milli sporcu Çakıroğlu ve antrenör Yiğit’i tebrik ederek başarılarının devamını

diledi.

Başkan Yüksel : “Her zaman sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Kartal'dan çıkan bir sporcunun elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan

Yüksel, "Yakından tanıdığımız bir arkadaşımızın, kardeşimizin Olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırması

bizleri ayrıca heyecanlandırdı. Buse Naz örneğinde olduğu gibi Kartal'da sporda başarı hikayelerini

çoğaltmak istiyoruz. Bunu sporda tesisleşerek sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi

şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Atalar Mahallesi’nde yepyeni bir spor kompleksini hizmete açtık.

Amatör spor kulüplerimize ve ilçe genelindeki okullarımıza desteklerimiz sürüyor. Kartal'da çocuklarımıza

ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Her zaman

sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)