banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1393
ALTIN
457.588
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1998
EURO
9.7073
İmamoğlu: “Kanal İstanbul'da Hukukun 'Lay Lay Lom' Yapmasına Tahammülümüz Yok”
İmamoğlu: “Kanal İstanbul'da Hukukun 'Lay...
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Son Dakika
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık Tarihi Köprüyü Betonla Kapatmışlar
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık...
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine, Katılımcılığı Üst Seviyeye Taşıma Anlayışıyla Yol Yürüyoruz"
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine,...

Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mezarı Başında Anıldı

10 Nisan 1919'da idam edilen ve 14 Ekim 1922 yılında milli şehit ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 102. yılında Kadıköy Kuştepe'de bulunan kabri başında dualar ile anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 14:33
Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mezarı Başında Anıldı
banner171

Ermeni ayaklanmasının önlenmesi amacıyla çıkarılan tehcir uygulamasında hatalı olduğu iddiasıyla yargılanan, davadan aklanmasına rağmen işgalci güçlerin baskısıyla dönemin Osmanlı Hükümetince 10 Nisan 1919 yılında idam edilen ve 14 Ekim 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘Milli Şehit’ ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 102. yılında mezarı başında gerçekleştirilen tören ile anıldı.

Kadıköy Söğütlüçeşme’de bulunan Kuşdili Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş, Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve ocak üyeleri katıldı.

 

Covid-19 salgını nedeniyle katılımın sınırlı olduğu törende, katılımcılara bir konuşma gerçekleştiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş; “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve meclisimiz tarafından ‘Milli Şehit’ ilan edilen, Boğazlıyan Kaymakamımız Kemal Bey’i anmak için toplandık. Bugün, yediğimiz yemekte, içtiğimiz suda tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı var. Ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşu kolay olmadı. Bunu anlamak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak zorundayız. Bir kez daha, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”  İfadelerini kullandı.

 

Törenin sonunda, Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey’in ruhu için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç Büyük Projenin Açılışı İçin Kartal’da Geri Sayım Başladı
Üç Büyük Projenin Açılışı İçin Kartal’da Geri Sayım Başladı
Muhtarlar Yarıştı, Kazanan Doğa ve Kartallı Çocuklar Oldu
Muhtarlar Yarıştı, Kazanan Doğa ve Kartallı Çocuklar Oldu
“Karantinanın Getirdiği Renkler” Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
“Karantinanın Getirdiği Renkler” Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Kartal Belediye Meclisi’ne Kadınlar Damga Vurdu
Kartal Belediye Meclisi’ne Kadınlar Damga Vurdu
İBB’den Kartal’a Proje Ziyareti
İBB’den Kartal’a Proje Ziyareti

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169