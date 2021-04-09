Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Mezarı Başında Anıldı

Ermeni ayaklanmasının önlenmesi amacıyla çıkarılan tehcir uygulamasında hatalı olduğu iddiasıyla yargılanan, davadan aklanmasına rağmen işgalci güçlerin baskısıyla dönemin Osmanlı Hükümetince 10 Nisan 1919 yılında idam edilen ve 14 Ekim 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘Milli Şehit’ ilan edilen Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 102. yılında mezarı başında gerçekleştirilen tören ile anıldı.

Kadıköy Söğütlüçeşme’de bulunan Kuşdili Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş, Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ve ocak üyeleri katıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle katılımın sınırlı olduğu törende, katılımcılara bir konuşma gerçekleştiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arda Savaş; “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve meclisimiz tarafından ‘Milli Şehit’ ilan edilen, Boğazlıyan Kaymakamımız Kemal Bey’i anmak için toplandık. Bugün, yediğimiz yemekte, içtiğimiz suda tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı var. Ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşu kolay olmadı. Bunu anlamak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak zorundayız. Bir kez daha, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.” İfadelerini kullandı.

Törenin sonunda, Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Kemal Bey’in ruhu için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.