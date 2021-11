Milli Mücadele Kahramanı ‘Kartallı Kazım’ Mezarı Başında Anıldı

Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e…

Törenin devamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katılımcılara seslendi. Yüksel, “Üç gün önce Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutladık. Yine her milli bayramda olduğu gibi Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanıp on binlerce kişiyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kartal Meydanı’na doğru yürüdük. Bunların her birinin altında vatanseverlik ve yurtseverlik yatıyor. Kartallı Kazım’ı şükranla, minnetle anıyorum. Bu değeri yaşatmaya, bu değere sahip çıkmaya, Kuva-yi Milliye kahramanlarına, vatanseverlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşlarına ve Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anma etkinliği Kur’an tilaveti ve dualar ile sona erdi.