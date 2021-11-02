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Milli Mücadele Kahramanı ‘Kartallı Kazım’ Mezarı Başında Anıldı

Nazım Hikmet’in şiirlerinde ‘Kartallı Kazım’ olarak sembolleştirdiği, Kuva-yi Milliye kahramanı İbrahim Göleber, vefatının 61. yıl dönümünde Kartal Belediyesi’nin düzenlediği törenle mezarı başında anıldı. Yayalar Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Göleber Ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni Cenan Çamyurdu tarafından okunan, Nazım Hikmet’in Kuva-yi Milliye Destanı ile başladı. Ardından aile adına, Kartallı Kazım’ın yeğeni Doç. Dr. Neval Halaçoğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Halaçoğlu konuşmasında “Bu anlamlı günü hazırlayan ve 11 yıldır devam ettiren Kartal Belediyesi’ne aile adına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet, sonsuza kadar bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2021 Salı 09:29
Milli Mücadele Kahramanı ‘Kartallı Kazım’ Mezarı Başında Anıldı
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Kartallı Kazım Meydanı’ndan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e…

Törenin devamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katılımcılara seslendi. Yüksel, “Üç gün önce Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutladık. Yine her milli bayramda olduğu gibi Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanıp on binlerce kişiyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kartal Meydanı’na doğru yürüdük. Bunların her birinin altında vatanseverlik ve yurtseverlik yatıyor. Kartallı Kazım’ı şükranla, minnetle anıyorum. Bu değeri yaşatmaya, bu değere sahip çıkmaya, Kuva-yi Milliye kahramanlarına, vatanseverlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşlarına ve Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anma etkinliği Kur’an tilaveti ve dualar ile sona erdi.

  

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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