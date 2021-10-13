Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı.

Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcıları Ali Apaydın, Cengiz Türkmen ve Adem Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah’ın yanı sıra ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Anma töreninden önce merhum Cemal Şahan’ın hayatının kısa bir özeti okundu. Törende daha sonra Cemal Şahan’ın eşi Perihan İspekter Şahan, merhum eşinin yaptıklarıyla, çalışkanlığıyla ve dürüstlüğüyle, başarıyla anılmasının bir insan için en güzel duygu olduğunu belirterek, ailece gurur duyduklarını söyledi. Eşinin geride bıraktığı çok güzel dostlukları olduğunu ve Cemal Şahan’ı anlatan en güzel cümlenin, -samimi ve içten sevmek- olduğunu ifade etti. Perihan İspekter Şahan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanlarına her yıl gösterdikleri duyarlılık ve vefakarlık için teşekkür etti.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, mesai arkadaşı merhum Cemal Şahan ile yaşadığı anılardan ve Şahan’ın kişiliğinden bahsetti. Apaydın, Cemal Şahan’ın içi sevgi dolu harika bir insan olduğunu belirterek onu tanımaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Cemal Şahan’ın ismiyle ve karakteriyle yaşayan, sevecen bir insan olduğunu belirten Apaydın, onu özlemle andığını söyledi. Kartal Spor’da birlikte görev yaptıklarını ifade ederek, kendisini rahmetle andığını belirtti.

Törende daha sonra emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar okudu ve anma törenine katılan herkese lokum ikram edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)