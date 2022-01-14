banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 5
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,061.76
ALTIN
794.32
DOLAR
13.54
STERLİN
18.57
EURO
15.51
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu Etme Çabasında Asla Olmadık, Olmayacağız
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu...
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı Protesto...
Anketimize 4 Bin 200 Kişi Katıldı
Anketimize 4 Bin 200 Kişi...
Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı
Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama...

Mehmet Ali Büklü Parkı spora hazır

Kartal Belediyesi’nin yeniden düzenlediği ve adını Kartal’ın merhum belediye başkanlarından Mehmet Ali Büklü’den alan parkta spor faaliyetleri devam ediyor. Kartal Esentepe Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 9 bin metrekare büyüklüğü ile Kartal’ın en büyük parkları arasında yer alan Mehmet Ali Büklü Parkı’nda yeni yürüyüş yolları yapıldı. Parkta, tam tur atılabilen 345 metre uzunluğunda ve toplam 770 metrekare alana sahip özel yumuşak zeminli koşu ve yürüyüş yolu yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen revize çalışmalarının ardından park; spor yapmak isteyen çevre sakinlerinin buluşma noktası oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2022 Cuma 10:12
Mehmet Ali Büklü Parkı spora hazır
banner171

Sporseverlerin buluşma noktası

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hafta sonu spor etkinliklerinin yapıldığı parkta, hafta içi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’dan görevlendirilen uzman eğitmen eşliğinde spor faaliyeti gerçekleştiriliyor. Yağış ve soğuk havaya rağmen spor etkinliklerine büyük ilgi gösteren çevre sakinleri parktaki tam tur yürüyüş koşu pistinde günlük rutin spor antrenmanlarını yapıyor.

Yenileme çalışmalarının ardından park Kartallıların hizmetinde

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği revize çalışmaları kapsamında parktaki pergolalar, banklar, piknik masaları, amfi oturakları, duvarlar ve çöp kovalarının bakım-onarım ve boyama işleri gerçekleştirildi. Parktaki 1000 metrekare çim alan yenilenirken, ağaçların ve çalıların bakım ve budamaları yapıldı. Çocuk oyun alanlarında yapılan çalışmalar ile iki oyun alanının zemini düşme ve yaralanmaların etkisini azaltan yumuşak kauçuk ile kaplandı. Parkın yeşil alanlarındaki sulama fıskiyeleri de yapılan yenileme çalışmalarından payını aldı. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından Mehmet Ali Büklü Parkı artık daha çok spor yapılabilen bir park olmanın yanında özellikle yürüyüş yapmak isteyen Kartallıların gözdesi haline geldi.

Kartal Belediyesi’nin sosyal tesisi Jüpiter Gezegen Cafe ise parkın ziyaretçileri için kısa bir süre önce hizmete girdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri 7/24 İş Başında
Kartal Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri 7/24 İş Başında
Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliği ile arama kurtarma ve yaralı tahliyesi tatbikatı
Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliği ile arama kurtarma ve yaralı tahliyesi tatbikatı
Kartal Belediyesi Beklenen Kar Yağışı İçin Teyakkuzda
Kartal Belediyesi Beklenen Kar Yağışı İçin Teyakkuzda
Kartal'da Tamir Edilecek Konteynerlere Yerinde Çözüm
Kartal'da Tamir Edilecek Konteynerlere Yerinde Çözüm
Kartal Belediyesi’nden gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması
Kartal Belediyesi’nden gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlaması

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169