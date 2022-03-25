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“Martıların Öteki Hikayesi” adlı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı kültür etkinlikleri kapsamında Hazal Akyürek tarafından yazılan ve Miray Erdoğan’ın yönettiği “Martıların Öteki Hikayesi” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 10:42
“Martıların Öteki Hikayesi” adlı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı
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Kartal’dan yola çıkan tiyatro ekibi oyunculuklarıyla göz doldurdu

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, Palto Sahne tarafından sahneye konulan oyunda, Nil Gül ve Hazal Akyürek oyunculuklarıyla göz doldurdu. Dram tarzındaki oyun seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Oyun bitiminde ayakta alkışlanan oyunculardan Nil Gül, bugüne kadar başka tiyatro sahnelerinde oyunlarını sergilediklerini ama Kartal’ın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Gül, Kartal’dan yola çıkan bir tiyatro ekibi olduklarını belirterek yine Kartal’da sahneye çıkmaktan gurur duyduklarını söyledi ve verdiği destekten dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. İstanbul Sözleşmesi’ne de destek veren Gül’ün konuşması büyük alkış oldu.

Oyunun sonunda sanatçılara ve oyunun yönetmenine çiçek takdim eden Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ise Shakespeare’in tiyatroyu, -insanı insana insan ile insanca anlatma sanatı- olarak ifade ettiğini hatırlatarak oyun ekibini tebrik etti.

Tek perdelik dram türündeki Martıların Öteki Hikayesi adlı oyunda ise ünlü yazar Anton Pavlovıc Çehov' un martı oyunundaki genç ve yaraları olan iki kadını karşı karşıya getiren olaylar silsilesi anlatılıyor. Bazen birbirlerinden nefret eden bazen de birbirlerine destek olan iki kadının durumlarını aktaran oyunda, bu iki kadının özellikleri sahneye yansıtılıyor. Karşı karşıya gelen iki kadının hayatlarını, zaaflarını, kıskançlıklarını ve kabukları kırıldığında nasıl bambaşka kişiler olduklarını konu alan oyun, seyircinin büyük beğenisini kazandı ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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