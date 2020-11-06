banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbullunun Gündemi Koronavirüs Ve Ekonomik Sorunlar
İstanbullunun Gündemi Koronavirüs Ve Ekonomik...
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita: İki ABD Çarpışıyor Gerileyen ABD’nin Çıkmazı”
Son Dakika
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita:...
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Son Dakika
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Son Dakika
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı:...

Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı

Türkiye’nin en fazla kreşe sahip belediyesi olma özelliğini koruyan Kartal Belediyesi, minik Kartallıları yetiştiren kreş öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sunmak için düzenlenen “Lego Education Ivır Zıvır Okul Öncesi Atölyesi” eğitimine ev sahipliği yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 14:55
Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı
banner171

Kartal Belediyesi ve Lions 118Y işbirliğinde düzenlenen eğitim, Kartal Belediyesi akıllı hizmet binasında gerçekleştirildi. Eğitime Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar’ın yanı sıra kreş öğretmenleri katıldı. Lego Education Akademi eğitmeni Sera Yöndem tarafından verilen eğitim Koranavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni kurulan alanda gerçekleştirildi. 

Eğitim sırasında söz alan Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, “Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vizyonu ve talimatları doğrultusunda hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri eğitimler düzenlemeye büyük önem veriyoruz.” dedi.

Lego Education Ivır Zıvır Okul Öncesi Atölyesi kapsamında kreş öğretmenleri, gündelik hayatta karşılaşılabilecek ıvır zıvır ürünler ile çocukların öğrenme sürecine nasıl katkı sağlayabileceklerini öğreniyor. 8 saat süren atölye programına katılan kreş öğretmenleri ayrıca okul öncesi eğitim alan minik öğrencilere çeşitli interaktif oyunlar ile robotik kodlama hakkında genel bilgilendirme yapma konusunda da bilgi ediniyor. Eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenlere programın sonunda sertifikaları verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Başkan Gökhan Yüksel Pandemi Değerlendirme Toplantısına Katıldı
İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı
İzmir Depreminde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı
Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Arabalı Konser ile Kutlandı
Kartal’da Cumhuriyet Bayramı Arabalı Konser ile Kutlandı
Cumhuriyet’in 97. Yılı Kartal’da Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyet’in 97. Yılı Kartal’da Büyük Bir Coşkuyla Kutlandı
Kartal Belediyesi’nde Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Kartal Belediyesi’nde Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169