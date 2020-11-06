Kreş Öğretmenleri Oyunla Öğrenme Eğitimlerine Katıldı

Kartal Belediyesi ve Lions 118Y işbirliğinde düzenlenen eğitim, Kartal Belediyesi akıllı hizmet binasında gerçekleştirildi. Eğitime Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar’ın yanı sıra kreş öğretmenleri katıldı. Lego Education Akademi eğitmeni Sera Yöndem tarafından verilen eğitim Koranavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni kurulan alanda gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında söz alan Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, “Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vizyonu ve talimatları doğrultusunda hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin kendilerini sürekli olarak geliştirebilecekleri eğitimler düzenlemeye büyük önem veriyoruz.” dedi.

Lego Education Ivır Zıvır Okul Öncesi Atölyesi kapsamında kreş öğretmenleri, gündelik hayatta karşılaşılabilecek ıvır zıvır ürünler ile çocukların öğrenme sürecine nasıl katkı sağlayabileceklerini öğreniyor. 8 saat süren atölye programına katılan kreş öğretmenleri ayrıca okul öncesi eğitim alan minik öğrencilere çeşitli interaktif oyunlar ile robotik kodlama hakkında genel bilgilendirme yapma konusunda da bilgi ediniyor. Eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenlere programın sonunda sertifikaları verildi.