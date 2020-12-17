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Komşu İletişim Merkezi Kartal’da Çalmadık Kapı Bırakmayacak

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, ilçedeki komşuların talep, öneri ve sorunlarını yerinde dinleyip çözmek için sahaya indi. Alanında uzman personelden oluşturulan ve vatandaşların sorunlarını bizzat yerinde dinleyen ekipler, Kartal’da her haneye ulaşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 11:05
Komşu İletişim Merkezi Kartal’da Çalmadık Kapı Bırakmayacak
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Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin başlattığı proje ile Kartal’daki 100 binden fazla hane, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ziyaret edilecek ve hem mini hijyen seti dağıtımı yapılacak hem de vatandaşın talepleri kaydedilecek.

Önceki gün Kartal Yalı Mahallesi’nde başlatılan projenin ilk ziyaretlerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Hedeflerinin her gün bin haneyi ziyaret etmek olduğunu vurgulayan Yüksel, vatandaşın istek ve taleplerini kaynağında kayıt altına alarak onlara daha iyi hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Covid 19 salgınının etkisini artırdığı Mart ayından bu yana Kartal Belediyesi olarak ciddi bir hazırlık ve güçle sahada olduklarını belirten Başkan Yüksel, başta kritik noktalar ve ulaşım ağları olmak üzere, iş yerlerinin okulların, kamu kurumlarının eczanelerin ve daha pek çok yaşam alanının dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını yaptıklarını vurguladı. 

500 bine yakın Kartallının hak ettiği hizmeti verebilmek için iletişim ve bilgi almanın önemine inandıklarını belirten Yüksel, pandemi ile mücadelenin yanı sıra kente yeni değerleri ve yaşam alanlarını kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yüksel daha sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak Yalı Mahallesi’nde gerçekleşen ziyaretlere katıldı ve sokakta karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye etti.

 

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