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Kimer Saha Ekibi 35 Binin Üzerinde Haneye Ulaştı

Başkan Yüksel KİMER’in Çalışmalarına Katılarak Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2021 Salı 11:18
Kimer Saha Ekibi 35 Binin Üzerinde Haneye Ulaştı
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Kartal'da şimdiye kadar 35 binden fazla haneye ulaşarak vatandaşların talep ve görüşlerini yüz yüze iletişimle kayıt altına alan Kartal Belediyesi'ne bağlı Komşu İletişim Merkezi (KİMER) ekipleri, ziyaretlerine Soğanlık Mahallesi ile devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de saha ekiplerinin çalışmasına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi, beklenti ve sorunlarını dinledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarla yüz yüze görüşerek şikâyet ve taleplerini kayıt altına alan KİMER saha ekipleri, Soğanlık Orta Mahalle'de tamamladıkları ziyaretlerin ardından çalışmalarına Soğanlık Yeni Mahalle'de devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ekiplerin ziyaretlerine katılarak vatandaşlar ve esnafla sohbet etti, Kartal’da devam eden çalışmalar ile alakalı görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Başkan Gökhan Yüksel görüşmelerin sonunda mahalle esnafına ve vatandaşlara bir de mini hijyen kitlerini teslim etti. Öte yandan yapılan görüşmelerde Başkan Yüksel’in yanında hazır bulunan saha ekibi hem esnafın hem de vatandaşların sorun ve beklentilerini tek tek kayıt altına aldı.

Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Yüksel, "Komşu İletişim Saha Hareketimiz ile bugün Soğanlık Mahallesi’ndeydik. Komşularımızın ve esnafımızın taleplerini daha iyi dinlemek, bu süreçte daha çok dayanışma gösterebilmek adına ziyaretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden ziyaretlerde şimdiye kadar 6 mahallede 35 binden fazla hane ziyaret edildi. Ziyaretlerine devam eden ekipler, pandemiden dolayı sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor ve ziyaretler sırasında vatandaşlara hijyen seti hediye ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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