“KE Çocuk” Dergisinin 2. Sayısı Çıktı

İlk sayısı oldukça dikkat çeken; çocuklar, aileler ve eğitimciler tarafından çok beğenilen “KE Çocuk”, ücretsiz bir dergi özelliğine sahip.

Derginin bir diğer özelliği; çocuk okurlarının ürünlerini de sayfalarında yayımlıyor olması… Bu düşünceyle hareket eden dergi, çocukların da katılımcı ve yaratıcı olmalarına imkân sağlıyor.

Mutfağını usta yazarların oluşturduğu “KE Çocuk” dergisinin 2. sayısında, şu isimler bulunuyor: İlter Berk, Seviye Merih, Benay Dinç, Gülten Sümer Baykan, Tunç Kurt, Merve Söyler, Zilan Gürhan, Şevval Özbeyköylü, Neslihan Dündar, Elif Akkuş, Asmin Yoncalık, Veysi Toktaş, Bahar Uysal Karakuş, Mustafa Ruh, Şirin, Gaye Dinçel, Meltem Yanıkoğlu Ayaz, Uğraş Abanoz, Banu Bozdemir, Öykü Gürbüz, Turgut Yüksel, Arzu Kaya, Songül Bozacı, Ayşe Yazar, Buket Çetin, Havva Yılmaz, Demet Ekmekçioğlu, Melih Yıldız ve Aslı Pınar Zorba Yıldız.

“Bulmacalar” sayfası, Mekin Gani Pehlivan, “Boyama Sayfası” Deniz Avcıer tarafından hazırlanan derginin dikkat çeken diğer sayfaları ise; “Kitap Önerileri” ve “Haydi Öyküsünü Yazalım” isimleri ile minik okurlarını karşılıyor.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın, edebiyatı ve sanatı sevdirmenin yanında, hayvanların ve doğanın önemine de geniş yer veren “KE Çocuk” dergisinin kapak çizimi ise İlter Berk’e ait.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA