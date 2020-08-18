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Kartallılar, Yeni Parklarına Kavuştu

Sahip olduğu yeşil alan miktarı ile İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Kartal’da yeni bir park daha vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2020 Salı 11:31
Kartallılar, Yeni Parklarına Kavuştu
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in, kentteki yeşil alanların sayısını artırarak Kartal’da yaşamayı ayrıcalık haline getireceği projeler çerçevesinde çalışmalar devam ederken, Kartal yemyeşil bir parka daha kavuştu. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bir süredir yürüttüğü çalışmaların ardından Karlıktepe Çamlık Sokak Yanı Parkı tamamlandı. Kartal’ın 171. parkı olarak hizmete açılan 7500 metrekareden fazla bir alanı kaplayan parkta çocuklar da unutulmadı ve oyun alanının dışında onlar için özel bir parkur yapıldı. Çam ağaçlarının gölgesi ve serinliğine sahip olan park çevre sakinlerinin nefes alabileceği en önemli alanlardan biri haline geldi.

Karlıktepe Mahallesinde bulunan ve geçmiş yıllarda asayiş sorunlarının yaşandığı çamlık alanı, Kartal Belediyesi tarafından park haline getirildi. Bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda 7519 metrekare büyüklüğündeki alanın zemini düzeltilerek yürüyüş parkurları, 147 metrekarelik çocuk macera parkuru, 163 metrekarelik çocuk sokak oyunları alanı, basketbol sahası, mini amfi, geleneksel çocuk oyun alanı,  dinlenme alanları ve oturma duvarları yapıldı. Çam ağaçlarının oluşturduğu gölgelik alanlarla yaz sıcağında adeta bir vahayı andıran parkta, ateş yakılmaması kaydıyla vatandaşların kullanımı için piknik masaları da konuldu.

Sokak Oyunları Unutulmadı

Çevre sakinlerinin nefes alabileceği ve yaz sıcağından etkilenmeden zaman geçirebilecekleri Karlıktepe Çamlık Sokak Yanı Parkı’nda çocuklar için 3 farklı özel alan yapıldı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan geleneksel sokak oyunları alanı ile günümüzde unutulmaya yüz tutan geleneksel sokak oyunları hatırlatılırken, macera çocuk oyun alanı ile doğal malzemeler kullanılarak çocuklara çok geniş hareket ve eğlence olanağı sağlayan oyun mekânları oluşturuldu.

Geleneksel çocuk alanında ise salıncak, tahterevalli gibi oyun mobilyaları kullanılarak çocukların sıkılmayacakları bir park oluşturuldu. Alanda inşa edilen basketbol sahası ve yürüyüş parkuru ile vatandaşların spor faaliyetlerini de yapabilecekleri bir park konsepti hayata geçirildi. Park için tasarlanan mini amfi ile vatandaşların bir araya gelerek konuşabilecekleri sosyal bir alan ortaya çıkarıldı.

Arazinin doğal eğimine uyumlu biçimde tasarlanan yürüyüş yolları ile park içerisinde sirkülasyon ağı oluşturularak park içerisinde mekanlar birbirine bağlandı. Çam ağaçlarının sağladığı gölgelik alanlardan dolayı çim yetişmediği için doğal bir malzeme olan ağaç talaşı, parkın bazı bölümlerine serildi. Kartal’daki budama faaliyetlerinden üretilen talaşlar yine parkın zeminine serilerek doğal malzeme ile olası bir yağışta çamur oluşmasının önüne geçildi. Hem doğal malzemeler kullanarak hem de doğal yapıya aşırı müdahale etmeden arazinin doğal eğiminin de kullanıldığı bir park ortaya çıkaran Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm mahalleyi birleştiren bir buluşma noktası da yapmış oldu. İçinde bulunan dinlenme alanlarının yanı sıra; oturma duvarları ile aynı anda pek çok farklı yaş grubuna hitap eden Çamlık Sokak Yanı Parkı, vatandaşın kullanımına sunuldu.

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