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Kartallılar “Cumhuriyet Haftası” Etkinlikleri ile Keyifli Bir Hafta Sonu Geçirdi

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü, “Cumhuriyet Haftası” etkinlikleri kapsamında coşku ile kutluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:31
Kartallılar “Cumhuriyet Haftası” Etkinlikleri ile Keyifli Bir Hafta Sonu Geçirdi
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Koronavirüs salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı Cumhuriyet Haftası kültür sanat programları ile Kartallılar hafta sonunu; tiyatro oyunu, interaktif masal etkinliği ve söyleşilerle dolu dolu geçirdi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerin ilki çocuklara yönelik oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde açılan ve Kartallı tüm çocukların, örgün eğitim dışında beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde destekledikleri Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşiye çocuklar ve aileleri akın etti. Eğitim konusunda ve çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren gazeteci-yazar Ömür Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında “Çocuklarla Cumhuriyet Söyleşisi” başlıklı konuşmasıyla Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya geldi. Cumhuriyet değerlerinden ve Atatürk sevgisinden bahsettiği konuşmasında Kurt, ayrıca Atatürk’ün doğa sevgisini de etkinliğe gelen miniklere keyifli bir söyleşi eşliğinde aktardı.

Çocuklar için düzenlenen bir diğer etkinliğin adresi ise Kartal Belediyesi Masal Müzesi oldu. “Sihirli Fasulyeler” adını taşıyan interaktif masal etkinliği ile çocuklar masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıktı. Şapkana Çıkan Masallar, Selin ile İçten Masalları ve Sihirli Fusulyeler gösterileri sırasında çocukların yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Covid-19 kapsamında geniş kapsamlı önlemlerin alındığı etkinliklerde minikler ve aileleri alınan tedbirler sayesinde güvenle eğlenmenin tadını çıkardı. 

Öylesine Hikâyeler Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Hafta sonu etkinliklerinin bir diğer durağı ise Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi oldu. Birbirinden duygulu şarkılar ve hayatın içinden hikâyelerin harmanlandığı “Öylesine Hikâyeler” adlı tiyatro oyunu, usta sanatçı Kemal Başar tarafından Kartal’da sahnelendi.

Sahnelenen oyunu çok sayıda Kartallı sanatsever sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş salonda izledi. Samimi hikâyelere yer verilen oyunda kimi zaman tebessüm ettiren, kimi zaman da ağlatan hikayeler, şarkılar ile harmanlanarak seyircilere sunuldu. Usta tiyatro oyuncusu, yönetmen, müzisyen Kemal Başar, oyunda izleyiciyi kendi yaşamından; çocukluğundan, gençliğinden yola çıktığı hikayeleri ve seslendirdiği muhteşem şarkıları ile buluşturdu.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sanatçı Kemal Başar’a teşekkür ederek kendisine Kartal Heykelciği takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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