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Kartal’ın Parklarında Çalışmalar 7/24 Devam Ediyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin parklarında ve tüm yeşil alanlarında gerçekleştirdiği bakım, onarım ve sulama çalışmalarına, gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 10:13
Kartal’ın Parklarında Çalışmalar 7/24 Devam Ediyor
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İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, yeşil odaklı, çevreci yaşanabilir bir kent için çalışmalarına hız veren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekiplerin park sayısını artırmaya, mevcut parkların sulanması, yenilenmesi, bakım ve onarımına yönelik hizmetleri ile de göz dolduruyor.

Gece Mesaisi Yapan Personele Teşekkür

Parklarda yapılan yenileme çalışmalarına dikkat çeken Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel,  gece uzun saatlere kadar mesai yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline teşekkür ederek; “Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın daha modern ve güzel parklarda doyasıya zaman geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, parklarımız için kollarımızı sıvadık. Son 1 yılda, 6 park ve 26.319 metrekare yeşil alanı Kartal’a ve komşularımıza kazandırdık. Komşularımızın hizmetine sunduğumuz yeni parklarla birlikte Kartal’daki toplam park sayısı 171’e yükselirken, Kartal Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı da toplam 361.746 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5.61 metrekareye çıktı. Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını, modern kentlerde olduğu gibi 10 metrekareye ulaştırana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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