Kartal’daki Çocuklara Uzman Eğitmenlerden Ücretsiz Yaz Spor Eğitimi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocukların erken yaşta sporla tanışmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla ilçe genelinde başlattığı yaz spor eğitimleri ise hem çocuklar hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alanında uzman hocaların verdiği eğitimler Kartal’da 3 farklı merkezde başladı. Bu merkezlerden biri olan Atalar Spor Kompleksinde atletizm kursu verilmeye başlandı. 2008-2011 yılı arasında doğan çocukların katıldığı kursta temel bilgilerden başlanarak, atlet olma yolunda pek çok antrenman tekniği öğretiliyor.

Yaz spor Eğitimlerinin verildiği bir diğer adres ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu. Burada da 2012 – 2015 arası doğumlu çocukların katıldığı Jimnastik, 2009 – 2013 arası doğumluların katıldığı basketbol ve 2008-2010 yılları arasında doğanların katıldığı voleybol kursları eğitimlerine başlandı. 3 farklı salonda başlayan eğitimlerde yine uzman hocalar her bir branş ile ilgili temel eğitimlerden başlayarak çocuk ve gençleri eğitmeye başladılar. Yine aynı salonda yapılacak olan güreş ve eskirim kursları ise hafta içi başlayacak.

Yaz Spor Eğitimleri arasında yer alan masa tenisi kursu ise Hürriyet Kültür Merkezi’nde bulunan salonda başladı. Hoca eşliğinde çalışan 2009-2011 arası doğumlu çocuklar masa tenisi ile ilgili pek çok bilginin yanı sıra vuruş ve antrenman tekniklerini öğrenmeye başladılar. Her kursiyerin sadece bir branş ve bir kura başvurma hakkının olduğu eğitimler, yaz boyunca devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)