banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.540,04
ALTIN
1.022,16
DOLAR
17,21
STERLİN
21,71
EURO
18,54
İnternet Hızında 101. Sıradayız
İnternet Hızında 101. Sıradayız
Marmara Deni̇zi̇ İçi̇n Tüm İller Bi̇r Araya Geldi̇
Marmara Deni̇zi̇ İçi̇n Tüm İller...
ikitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı BAĞ-GÜN Esnafı Yönetim Binasını Bastı (VİDEOLU )
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı...
İBB, 35 okul spor salonunu hizmete açtı
Son Dakika
İBB, 35 okul spor salonunu...

Kartal’da vektörle mücadele ve ilaçlama hizmetleri devam ediyor

Kartal Belediyesi ekipleri, sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilçenin genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 10:33
Kartal’da vektörle mücadele ve ilaçlama hizmetleri devam ediyor
banner171

Kartal’ın 20 mahallesinin belirli bir program dâhilinde ilaçlandığı çalışmalarda hafta içi her gün toplam 9 mahallede 4 farklı araç ve ekip görev alıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle gece ısısının yükselmesi ile üremeleri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler ve larvalara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları Kartal’da hız kesmeden devam ediyor. İlaçlama çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile işbirliği içinde yürüten Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartal’ın her mahallesinin hafta 2 kez ilaçlanmasını sağlıyor. Araçların arka bölümünde yer alan özel püskürtme makinesi olan ve ULV olarak adlandırılan araçlardan ikisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne diğer ikisi ise Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanım izni verilen ilaçlar; bu konuda eğitim alan personel tarafından uygulanarak ilaçlama işlemi yapılıyor. Her iki kurumun da ekipleri E-5 altı ve E-5 üstü olmak üzere görev alıp hafta içi pazartesi günleri 9, diğer günler ise 7 veya 8 mahallede ilaçlama işlemini gerçekleştiriyor.

Cadde ve sokaklarda uygulanan ilaçlama ile yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisineklerden etkilenmemesi sağlanırken özellikle durgun sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme kaynaklarında da larva mücadelesi yapılıyor.

Kartal’daki 20 mahalle için düzenli ilaçlama programı yapan ekipler; hafta sonunda ise yoğun şikâyet olan mahallelerde 2 ULV aracı ile ilaçlama gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülen ‘Entegre Vektör Mücadelesi’ gece sıcaklığının düşeceği Eylül ayı sonuna kadar sürecek, ancak genel larva mücadelesi yıl boyunca devam ediyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Çevre Günü Dolayısı ile Kartal’da Deniz ve Sahil Temizliği Yapıldı
Dünya Çevre Günü Dolayısı ile Kartal’da Deniz ve Sahil Temizliği Yapıldı
Dünya Çevre Günü Kartal’da Coşkuyla Kutlandı
Dünya Çevre Günü Kartal’da Coşkuyla Kutlandı
Kartal’ın Gururu Göktürkler Takımı, Kartal Belediye Meclisi’nde
Kartal’ın Gururu Göktürkler Takımı, Kartal Belediye Meclisi’nde
En Büyük Ki̇tap Fuarı Organi̇zasyonlarından “kartal Ki̇tap Fuarı” Başlıyor
En Büyük Ki̇tap Fuarı Organi̇zasyonlarından “kartal Ki̇tap Fuarı” Başlıyor
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169