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Kartal’da Günde 3 Bin Kişinin Sıcak Yemek İhtiyacı Karşılanacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hayata geçirilen ve açılış için gün sayan ‘Aşevi ve Gıda Bankası; günde 3 bin, acil durumlarda ise 15 bin insanın sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projenin en yakın zamanda açılışının gerçekleşeceğini müjdeleyerek; “Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik ödevini her alanda yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:13
Kartal’da Günde 3 Bin Kişinin Sıcak Yemek İhtiyacı Karşılanacak
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“Kartal Belediyesi, Sosyal Belediyecilik Ödevini Her Alanda Yapmaya Devam Ediyor”

Yardımseverlerin Erzak Yardımı da Kabul Edilecek

Kartal Belediyesi, birbirinden farklı sosyal belediyecilik örneklerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Günde 3 bin, acil durumlarda ise 15 bin insanın sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak ‘Aşevi ve Gıda Bankası’ projesinde, aynı zamanda yılda 2 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa kuru erzak yardımı yapılacak. Ayrıca, proje ile Kartal Belediyesi yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında elçilik yaparak, Gıda Bankası’nda yardımseverlerin erzak yardımını da kabul edecek.

900 metrekare alan üzerine kurulan Aşevi ve Gıda Bankası projesi; depolama, market, mutfak ve soğuk hava depolama alanlarından oluşuyor. Projede, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yemeklerin; pişirme ve depolama gibi işlemleri gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleşiyor.

“Kartal Belediyesi, Sosyal Belediyecilik Ödevini Yapmaya Devam Ediyor”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Aşevi ve Gıda Bankası projesiyle Kartallı ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydederek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana, sosyal belediyeciliğe dair verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri, çok önemsediğimiz Aşevi ve Gıda Bankası projesi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem ihtiyaç sahiplerinin hem de afet gibi acil durumlarda Kartallılar’ın sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik ödevini yapmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

900 Metrekarelik Alana Kuruldu

900 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor. Tesisin birinci kısmında gıda bankası, gıda bankası deposu ve iki adet soğuk hava deposu yer alıyor. İkinci kısım ise yönetim ve aşevi olarak iki alandan oluşuyor. 

Yönetim bölümünde; yönetim odaları, ofisler, yemekhane, bay ve bayan soyunma odaları ile tuvaletler bulunurken; aşevi bölümünde ise şarküteri, sebze ve et depoları, depoların yan tarafında şarküteri hazırlık, sebze hazırlık ve hamur hazırlık alanları ve bu alanların önünde de bulaşık bölümü yer alıyor. Yine aşevi kısmında; patates, soğan deposu, kuru bakliyat deposu, sarf depo (ana yemeklerin hazırlığı için gerekli yan malzemelerin, baharatların bulunduğu alan), kimyasal depo (temizlik ürünleri), kazan yıkama alanı ile sıcak mutfak ve paketleme alanı bulunuyor.

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