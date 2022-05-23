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Kartal’da 19 Mayıs Coşkusu, Sertab Erener Konseri İle Taçlandı

 Kartal’da birbirinden farklı etkinlikler ile 5 gündür devam eden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile zirveye ulaştı. Gecede binlerce Kartallı, ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:03
Kartal’da 19 Mayıs Coşkusu, Sertab Erener Konseri İle Taçlandı
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İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, 5 gündür; konserler, spor yarışmaları ve gösterileri ile 19 Mayıs kutlamalarının doyasıya yaşandığı Kartal’da, bayram coşkusu Sertab Erener konseriyle adeta taçlandı.

Kartal Meydanı’nda, sadece Kartallılar’ın değil, İstanbul’un her noktasından binlerce insanın katıldığı organizasyona; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis Üyesi ve birim müdürü katıldı.

Ünlü Sanatçı Sertab Erener’e Sevgi Seli

Konser saatinin gelmesi ile beraber, ünlü sanatçı Sertab Erener, binlerce insanın alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, yaklaşık 1 buçuk saat süren konser boyunca; ‘Zor Kadın’, ‘Bir Çaresi Bulunur’, ‘Bu Böyle’ gibi sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan doyasıya eşlik eden vatandaşlar ise unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Gökhan Yüksel’den, ‘Bir Çaresi Bulunur’ Vurgusu

Konser sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Sertab Erener’e bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasında ‘Bir Çaresi Bulunur’ şarkısına değinerek; “Bir çaresi bulunur elbet şarkısını dinledik. Evet, şarkıdaki gibi bir çaresi bulunacak. Çünkü gençler gümbür gümbür geliyor. Kıymetli sanatçımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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