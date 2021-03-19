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Kartal’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Etkinlik

Kartal’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümünde, şehitleri yâd etmek adına, Aydos Ormanı’na 500 fidan dikildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2021 Cuma 09:32
Kartal’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Etkinlik
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Kartal Belediyesi, Kartal Kaymakamlığı ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır’a vekaleten Albay Serkan Carlıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile çok sayıda şehit ailesi ve yakını katıldı.

Etkinlikte, Kaymakam Abdullah Demir, Albay Serkan Carlıoğlu ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, şehit aileleriyle beraber fidan dikti.

“Tüm Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, yaptığı konuşmada; “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit ailelerimiz ve yakınlarıyla Aydos Ormanımızdayız. Şehitlerimize ve ailelerimize bir minnet borcumuz var. Bugüne özel, Kartal Kaymakamlığı ve Orman İl Müdürlüğü ile beraber Aydos Ormanı’nda tüm şehitlerimiz adına 500 fidan dikiyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

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