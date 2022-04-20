Kartal’da 12’nci Aydos Patika Koşusu Heyecanı Başlıyor

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Yarış, İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Ormanı’nda 24 Nisan 2022 Pazar günü Aydos Ormanı 2. Kapı’dan başlayacak. Kayıt masasının açılışı ise saat 08.00’da yapılacak.

Koşu 9,5 km / Bisiklet 9,5 km / Kombine (Koşu + Bisiklet) parkurlarında yarışarak dereceye giren sporculara ödülleri, saat 13.30’da düzenlenecek tören ile verilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul’un en yüksek noktasında gerçekleşecek 12. Aydos Patika Koşusu’na bütün sporseverleri davet etti

Parkur

Bisiklet ve koşu parkuru aynıdır. Başlangıç ve bitiş noktası da tur atılarak tamamlanacak şekilde aynı yerdedir. Etkinlikler 238 m rakımdan başlar. Parkurun en yüksek noktası 10 km için 297m.ve en alçak noktası 182 metredir.

Yangın yolları, patikalar ve mevsim itibarı ile kısa su geçişleri olması ihtimali ile de oldukça eğlenceli ve farklı bir patika deneyimi yaşayabilirsiniz. Arazinin yapısı nedeni ile çıkış-inişler olacaktır.

Zeminin bazı kısımları taşlı, geneli sert topraktır. Herhangi bir koşu ayakkabısı ile rahatlıkla koşulabilse de biraz kalınca ve şok emici tabanlı bir ayakkabı ile koşmanız önerilir. Hava şartları göz önünde bulundurularak uygun kıyafetler giyilmelidir.

Bisiklet güvenliği: Amortisörlü dağ bisikleti (MTB) ve kask zorunludur. Kilitli pedal, gözlük, eldiven ve pedli bisiklet taytı kullanımı konfor ve güvenlik için önerilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)