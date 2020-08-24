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Kartal Merkez'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Kartal Merkez’de bir süredir devam eden yağmur suyu kanalı döşeme çalışmaları tamamlandı. Son olarak yapılan asfaltlama çalışmalarının ardından trafiğe kapalı yol yeniden kullanıma açıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ilçe genelinde devam eden altyapı, yol ve park çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:16
Kartal Merkez'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
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Ziyaretler kapsamında Başkan Gökhan Yüksel’in ilk durağı Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi oldu. Buradaki çalışmaları inceleyen Başkan Gökhan Yüksel, teknik ekipten de detaylı bilgi aldı. Daha sonra Atalar'a geçerek yapımı devam eden spor tesisini ve park alanlarını beraberindeki ekip ile birlikte gezen Başkan Gökhan Yüksel, burada da devam eden çalışmalar ile alakalı detaylı bilgi alarak yapılması gerekenler ile alakalı da talimatlar verdi.

Ziyaretler boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, bölge esnafı ile fikir alışverişinde bulundu. Son olarak Kartal Merkez’de İSKİ'nin gerçekleştirdiği yağmur suyu kanalı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Yüksel, konu ile alakalı esnafı da bilgilendirdi.

“Artık Buralarda Su Baskınlarıyla Karşı Karşıya Kalmayacağız”

Başkan Gökhan Yüksel, "Pandemi döneminde başlayan çalışmalarımız halen devam ediyor. Altyapı çalışmaları için söz vermiştik. Büyükşehir Belediyemiz ve İSKİ ile yaptığımız sözleşmeden sonra Kartal Meydanı’nda iki tane dere kurduk. Biri Kartal Meydanı Savarona Caddesi’nde, o çalışmamız tamamlanmıştı. Burada Neyzen Tevfik Meydanı’nın arkasından gelen hattı, Yeşil Cami etrafından devam eden hattın 4x2'lik yani 8 metrekarelik yeni bir dere hattıyla bugün itibariyle sahile bağlanmasıyla tamamlandı. Yağmur suyu kanalı tertemiz bir şekilde en büyük haliyle bitti, şimdi asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. Artık bölgedeki trafiği de açmış olacak arkadaşlarımız. Bu vesileyle artık buralarda su baskınlarıyla karşı karşıya kalmayacağız. Daha önce burası maalesef Çavuşoğlu'ndan, Karlıktepe'den, eski Yakacık yolundan, Spor Caddesi’nden gelen sularla birlikte dolup taşıyordu. Buralar sular altında kalıyordu. Artık burada su baskınları olmayacak, komşularımız ve esnafımız daha konforlu bir Kartal ile karşı karşıya kalacak.  Biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeği geçen İSKİ çalışanlarına, Fen İşleri çalışanlarına, ekibime, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Uzun yıllardır, belki 15-20 yıldır bekleyen altyapı işlerinin yapılmasıyla yağmurla ilgili kötü sınavımız daha iyi noktaya gelecek. Umarım bu altyapı çalışmaları devam ederek Kartal'ın tüm noktalarındaki eksiklerini gidermeye devam edeceğiz." dedi.

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