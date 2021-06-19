Kartal'da Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası Devam Ediyor

Ödüllü Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Projesi ile ailelerin ekonomik durumuna bakılmaksızın şu ana kadar 2 binin üzerinde Kartallı çocuğun; uzman doktorlar tarafından cerrahi teknikle, sağlıklı ve hijyenik koşullarda sünnet operasyonunu gerçekleştiren Kartal Belediyesi, kampanya dahilinde pandemi önlemleri eşliğinde ücretsiz sünnet hizmeti vermeye devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Çocukların hastane ortamında ve hijyenik koşullarda sünnet olmasını sağlayan Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası; Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün desteği ile vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Kartal Belediyesi’ne gerekli başvuruyu yaptıktan sonra anlaşmalı hastanede sünnet operasyonu gerçekleştirilen çocuklar, dilerlerse sünnet kıyafetlerini de yine Kartal Belediyesi’nden temin edebiliyor.

Marmara Belediyeler Birliği’nin geçtiğimiz yıllarda ödüllendirdiği proje kapsamında, Komşu İletişim Merkezi’nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak sünnet kayıt başvurusu yapan aileler, daha sonra anlaşmalı hastaneden randevu alarak çocuklarının sünnet operasyonunu gerçekleştirebiliyor. Hastanede ameliyathane ortamında ve gerekli hijyen koşulları sağlanarak gerçekleştirilen operasyonlarda çocuklar, sağlıklı koşullarda sünnet olurken, operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonlar konusunda güvenli bir ortamda bulunmuş oluyor.

Her yaştan çocuğa verilebilen hizmet ile çocuklar sünnet operasyonun ardından doktorların gözetiminde kısa sürede taburcu oluyor, dileyen çocukların sünnet kıyafetleri de Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin ediliyor. Tamamen ücretsiz olan hizmet için başvuru koşulu olarak sadece yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği olması yeterli.

İlk 5 Ayda 122 Çocuk Sünnet Oldu

“Yıl Boyu Sağlıklı Sünnet Kampanyası” kapsamında 2021 yılının ilk 5 ayında 122 çocuk sünnet oldu ve talep eden ailelerden 65 çocuğa sünnet kıyafeti hediye edildi. Kampanya kapsamında aileleri tarafından başvuruları gerçekleştirilen çocuklardan 5 yaşındaki Mustafa Emir Sarıbay, 7 yaşındaki Muhammet Fatih Bekiz ve yine 7 yaşındaki Cem Celal Kurt, önceki gün hastanede uzman doktor tarafından gerçekleştirilen operasyon ile sünnet oldu. Geçirdikleri operasyonun ardından Kartal Belediyesi görevlileri tarafından ziyaret edilen çocuklardan Cem Celal Kurt, ağrısının olduğunu, ancak ailesinden bisiklet kazandığını öğrendikten sonra daha iyi hissettiğini belirterek sünnet olmasını sağlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)