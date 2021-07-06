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Kartal'da Toplanan Atıklar Hediye Çekine Dönüşüyor

‘Biriktir’ Uygulaması ile Kartallı Çevre Gönüllüleri Ödüllendiriliyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2021 Salı 13:45
Kartal'da Toplanan Atıklar Hediye Çekine Dönüşüyor
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Çevreci çalışmaları, kampanyaları ve geri dönüşüm projeleri ile “Yeşil Belediye İlkelerine” en uygun belediye karnesine sahip olan Kartal Belediyesi, çevre konusundaki öncü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartal’da çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak için atıkların geri kazandırılmasına yönelik “Biriktir” uygulamasını hayata geçiren Kartal Belediyesi, “Biriktir-Çevreye Hareket Kat” sloganıyla da yeni bir kampanya başlatıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Geçtiğimiz aylarda Kartal Belediyesi ve genç girişimcilerin desteği ile hayata geçirilen ‘Biriktir’ adlı telefon uygulaması kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yepyeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya ile hem atıklar geri dönüşüme kazandırılacak, hem de çevre gönüllüleri hediyelerine kavuşacak.

Girişimci üç öğrencinin geliştirdiği ve Kartal Belediyesi’nin desteklediği ‘Biriktir’ ismi verilen mobil uygulamanın kullanımını yaygınlaştırmak, aynı zamanda geri dönüşüm sürecine, çevreye ve ekonomiye katkıda bulunmak amacı ile “Biriktir - Çevreye Hareket Kat” sloganıyla başlatılan kampanya ile; kâğıt, plastik, pil, metal, cam, elektronik eşyalar, bitkisel ve yağ gibi atıkları toplayan vatandaşlar, topladıkları puanlar karşılığında ödül kazanacak.

İstMarina AVM ya da Kartal ilçesindeki en yakın atık noktasını seçerek atıklarını getiren ve fotoğraflayarak Kartal Belediyesi’nin uygulamasına yollayan vatandaşlar, 250 çevre puanına 25 TL, 500 çevre puanına ise 50 TL’lik hediye çekleri kazanacak. Kazanılan hediye çekleri ise İstMarina Alışveriş Merkezi’nde kullanabilecek.

Çevre duyarlılığına yönelik “Biriktir - Çevreye Hareket Kat” kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 45 78 numaralı telefondan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaşabilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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